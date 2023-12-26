قطع المياه عن 5 مناطق في الجيزة الجمعة المقبلة.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن 5 مناطق مختلفة في المحافظة، وهي «المنوات، عش سقارة، عزبة مقار، ميت قادوس، ميت شماس»، لمدة 12 ساعة، بدءا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة 29 ديسمبر الجاري، وحتى الثامنة صباح يوم السبت 30 ديسمبر.

أعمال صيانة

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال الصيانة بخط المياه قطر 600 ميللمتر بطريق مصر أسيوط البطئ، وكذا أعمال التطهير بمحطة مياه أبو النمرس.

توفير سيارات مياه

وأعلنت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه، لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.