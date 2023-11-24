عودة المياه إلى مناطق الصعيد تدريجيا بعد إصلاح كسر خط الطرد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد من إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد 500 مم، الذي أسفر عن توقف محطة نائلة خاتون.

عودة المياه تدريجيا للمناطق المتأثرة

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، في بيان، إصلاح الكسر وعودة المياه تدريجيًا للمناطق المتأثرة، وهي شارع الثورة، وكوم عباس، ومصنع سيد، وتأمينات السيارات، ومساكن نائلة خاتون، وكوم عباس بمنطقة غرب.

عودة المياه تدريجيا وإنجاز المهمة

وأوضح المهندس علي الشرقاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن الشركة أصلحت طريق الشركة، وفتح المياه تدريجيا، وإنجاز المهمة لإيصال المياه للمواطنين.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنّ جميع قنوات التواصل متاحة أمام المواطنين لاستقبال الشكاوى الإلكترونية، وعلى استعداد لتلقي أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه وسيارات الكسح، والتعامل معها على الفور.