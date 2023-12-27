حصاد دراما 2023.. 10 أعمال درامية في موسم رمضان أبهرت الجمهور

شهدت دراما رمضان لعام 2023، تطورًا ملحوظًا، إذ تنوعت الأعمال ما بين الأكشن والدراما، والأعمال الاجتماعية، وأخرى كوميدية، وقد أشاد عدد من النقاد بتلك الأعمال الفنية بعد عرضها مباشرة.

وحققت العديد من الأعمال الفنية نجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان الماضي، ومن أبرز تلك الأعمال:

1- مسلسل «جعفر العمدة»

حقق مسلسل «جعفر العمدة» نسب مشاهدة عالية بمجرد طرحه على أحد قنوات المتحدة في شهر رمضان، وشارك في بطولته كلا من زينة، هالة صدقي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر ريحانة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

2- مسلسل «ضرب نار»

ثنائي متميز، نجح خلال مسلسل «ضرب نار» وهما ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، وشاركهما البطولة كلا من ماجد المصري، مها نصار، هدى الأتربي، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصري، أحمد عبدالله محمود، وتأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.

3- مسلسل «سره الباتع»

من الأعمال الدرامية التي لاقت استحسان الجمهور بمجرد عرضها، والعمل من بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقي، أحمد عبدالعزيز، وإخراج خالد يوسف.

4- مسلسل «عملة نادرة»

غيرت الفنانة نيللي كريم من جلدها هذا العام في شهر رمضان، وقدمت من خلال مسلسل «عملة نادرة» دور المرأة المتزوجة التي عاشت حياة صعبة بعد رحيل زوجها، وشاركها البطولة كلا من جمال سليمان، أحمد عيد، جومانا مراد، كمال أبو رية، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

5- مسلسل «حضرة العمدة»

تألقت الفنانة روبي من خلال مسلسل «حضرة العمدة» وظلت تدافع عن حقوق المرأة، وحاولت الحصول على حقها، والعمل من بطولة أحمد رزق، محمود عبدالمغني، وفاء عامر، بسمة، سميحة أيوب، لطفي لبيب، صلاح عبدالله وأحمد بدير، دينا، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

6- مسلسل «جميلة»

قررت الفنانة ريهام عبدالغفور أن تنافس في رمضان الماضي بمسلسل «جميلة»، وشاركها البطولة كلا من عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

7- مسلسل «1000 حمد على السلامة»

نجاح كبير حققته الفنانة يسرا من خلال مسلسل «1000 حمد لله على السلامة»، وشارك في بطولة المسلسل شيماء سيف، محمد ثروت، آدم الشرقاوى، مايان السيد، عنبة، وتأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل.

8- مسلسل «الكبير أوي»

سيطر على أحداث المسلسل الكوميديا والمواقف الهزلية، وحصد المسلسل نسب مشاهدة عالية، خاصة أنَّ العمل قد حقق مشاهدات عالية في الأجزاء السابقة، وهو من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.

9- مسلسل «سوق الكانتو»

غير الفنان أمير كرارة من جلده بمسلسل «سوق الكانتو»، واستطاع أن يصنع «دويتو» مميز مع الفنانة مي عز الدين، وشارك في البطولة كلا من فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، ندا موسى، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي.

10- مسلسل « رسالة الإمام»

مسلسل تاريخي استطاع من خلال الفنان خالد النبوي أن يضع نفسه في مكانة مختلفة عن الأعمال التي قدمها للجمهور، وشاركه البطولة كلا من أروى جودة، نصال الشافعي، خالد أنور، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة «Media Hub – سعدي وجوهر».