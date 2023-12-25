مسلسلات «المتحدة» الأكثر بحثا خلال عام 2023.. كوميدي وتراجيدي واجتماعي

انطلاقة فنية درامية شهدها الموسم الدرامي لعام 2023، والذي تضمن العديد من المسلسلات ما بين الكوميدي والتراجيدي والإثارة والاجتماعي التي تمكنت من جذب الجمهور طوال العام، بالإضافة لاتجاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لطرح العديد من الأعمال الدرامية ذات الـ15 حلقة خارج موسم رمضان، والتي نجحت في خلق موسم جديد يلبي احتياجات الجمهور ويشبع شغفه في مشاهدة أعمال جديدة طوال العام وغير مقتصرة على الماراثون الرمضاني بعينه.

ولم تكن المعادلة سهلة؛ ولكن الشركة المتحدة خلقت سوقًا فنيًا يضمن تواجد كبار نجوم الفن جنبًا إلى جنب مع المواهب الشبابية الجديدة والتي فتحت لهم باب أمل في تحقيق آمالهم، والذي انعكس بالطبع على الجمهور في مشاهدة كل ما هو جديد، فسيطرت تلك الأعمال على مؤشر الأكثر بحثًا عبر موقع محركات البحث جوجل، والتي يكشفه «الوطن» في التقرير التالي:

مسلسل جعفر العمدة

نجح مسلسل «جعفر العمدة»، على الاستحواذ الجماهيري أثناء وبعد عرضه في الماراثون الرمضاني؛ إذ قدم للجمهور وجبة فنية متكاملة من التشويق والحبكة الدرامية إلى الاثارة والرومانسية، فضلا عن الرسائل المتجتمعية والتي جاءت ضمنيًا خلال أحداث المسلسل، والذى جعل الجمهور يحبس أنفاسه مع تطور الأحداث حتى نهاية الحلقات، مما جعله يتصدر الأكثر بحثًا للأعمال الدرامية لعام 2023 عبر موقع جوجل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول بطل العمل وهو متزوج من 4 نساء ويجمعن في بيت واحد مع والدته والتي تسيطر على زمام الأمور، ولا يستطيع نجلها أن يخالف رأيها إلا في تعدد زواجه، وخلال الأحداث تنطلق العديد من المواقف الكوميدية بين زيجاته الأربعة وكيفية تعامله معهن، بالإضافة لرحلة بحثه عن نجله المفقود منذ ولادته والتي جعلت الأحداث أكثر حماسًا للجمهور.

وشارك في مسلسل «جعفر العمدة» عدد كبير من الفنانين وهم محمد رمضان، هالة صدقي، مى كساب، زينة، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد داش، سلوي عثمان، إلى جانب عدد كبير من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر.

مسلسل ضرب نار

واستحوذ مسلسل «ضرب نار» للفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، على أولوية اهتمام الجمهور، والذي قام بالبحث عن مشاهدة العمل بشكل مستمر على الرغم من انتهاء الموسم الرمضاني الذى انطلق عرضه خلاله، وهو ما ظهر في تكرار البحث وتصدره لمؤشر جوجل.

وسيطر التشويق والإثارة على أحداث المسلسل منذ حلقاته الاولي، والتي جعلت الجمهور فى حالة ترقب لتطور الأحداث؛ لاسيما مع وجود بطلا العمل وهما ثنائي ليدهم شعبية جماهيرية كبيرة، حيث تناولت الأحداث رحلة «جابر»، الذي يسافر بحثًا عن الثأر ولكنه يلتقي بحبيبته «مهرة»، والتي يقع فى غرامها بسبب القدر لتنقلب حياته رأسًا على عقب.

مسلسل «ضرب نار» من بطولة ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، أحمد العوضي، سهير المرشدي، إنتصار، تامر نبيل، إيمان السيد، مها نصار، وآخرين من تأليف ناصر عبدالرحمن، واخراج مصطفي فكري، وهو من انتاج شركة سينرجي.

مسلسل بالطو

كما استحوذ مسلسل «بالطو»، وهو من الانتاجات الأصلية لمنصة WATCH IT، على قائمة الأكثر بحثًا لعام 2023، حيث اعتمد المسلسل على كوميديا الموقف، بشكل يحترم عقلية الجمهور في تسلسل للأحداث والتفاعل مع بطل القصة، على الرغم من انه ينتمي لفئة الشباب من الفنانين؛ إلا أن ثقة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في منح الفرص الحقيقية لمن يستحقون جعلته يمتلك البطولة في المسلسل، ونجح بالفعل في أن ينال اعجاب الجمهور بشكل ملحوظ.

وتناولت أحداث المسلسل قصة طبيب شاب الذي يبدأ حياته المهنية بتكليف في إحدى الوحدات الصحية بقرية نائية، ولكن تتصاعد الأحداث بشكل سريع ليجد نفسه مدير الوحدة ومسئول عنها بشكل كامل، وهو لا يمتلك أي خبرات سابقة تعينه على مهمته الجديدة.

مسلس «بالطو»، من بطولة عصام عمر، عارفة عبدالرسول، محمد رضوان، محمود البزاوي، محمد محمود، مريم الجندي، وآخرين من تأليف أحمد عاطف فياض واخراج عمر المهندس.