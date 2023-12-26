غلق مزلقان دير مواس البحري بالمنيا غدًا.. لمدة 24 ساعة

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، غلق مزلقان ديرمواس البحري، اعتبارًا من غدًا الأربعاء لمدة 24 ساعة، من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة من صباح اليوم التالي.

غلق المزلقان للقيام بأعمال تطوير شاملة

أوضح بيان أصدرته محافظة المنيا، أنه سيجري غلق المزلقان للقيام بأعمال تطوير شاملة وإنشاء حواجز جديدة وتحسين الإضاءة وتركيب إشارات إنذار للسيارات والمشاة، وذلك بهدف التأمين ومنع وقوع أي حوادث.

وأضاف البيان، أن الطرق البديلة التي يمكن استخدامها أثناء غلق المزلقان هي كوبري دير مواس القبلي رقم 67.

الالتزام بتعليمات رجال المرور

وناشدت المحافظة المواطنين الالتزام بتعليمات رجال المرور واستخدام الطرق البديلة حفاظا على سلامتهم، إذ يعد غلق مزلقان ديرمواس البحري خطوة مهمة في إطار حرص الدولة على تأمين مزلقانات السكك الحديدية ومنع وقوع أي حوادث ، كما أن أعمال التطوير التي ستنفذ، ستساهم في تحسين السلامة المرورية بالمنطقة.