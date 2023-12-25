بدء تنفيذ مشروع توسعة محطة صرف صحي «الكولة» بسوهاج

سلّمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، موقع محطة معالجة الصرف الصحي بنجع حامد بقرية الكولة للشركة المنفذة للبدء في تنفيذ مشروع محطة الصرف الصحي بالمحافظة، وفقا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة المشروعات القومية بالمركز وإنجازها بمواعيدها المحددة.

تسليم موقع محطة صرف صحى الكولة للشركة المنفذة

قال المهندس لطفي محمد علي الشريف، رئيس مركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إنّه قد تمت أعمال تسليم موقع محطة معالجة الصرف الصحى بنجع حامد التابع لقرية الكولة، مشيرا إلى أن المشرع يشمل توسعة المحطة القديمة بمساحة 500*500 متر، بحضور مندوبي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والهيئة القومية لمياه الشرب وعادل شعراوي، رئيس قرية الكولة.

تسليم محطة الصرف الصحي بموعدها

وأضاف الشريف فور تسليم موقع العمل للشركة المنفذة للبدء فى أعمال التنفيذ، تم التأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة لمشروع محطة الصرف الصحى، والسير وفق جدول زمني لسرعة الانتهاء من المشروع، في أسرع وقت ممكن لخدمة لأهالي القرية والقرى المحيطة، مع إزالة أي معوقات تمنع تسليم المشروع بموعده.