نتائج مباريات دوري خماسي «حياة كريمة» في دسوق بكفر الشيخ اليوم

انطلقت مباريات المجموعة «ب» من دوري «حياة كريمة» بمحافظة كفر الشيخ، على ملعب مركز التنمية الشبابية بدسوق، دوري خماسي كرة القدم بقرى حياة كريمة بين فرق «الصافية، ومحلة أبو علي، وشباس الشهداء، وشباس الشهداء»، والذي تُنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالقرى التي لا يتوافر بها خدمات رياضية تحت شعار «مونديال حياة كريمة» ضمن المبادرة الرئاسية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، والرياضة واللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ.

نتائج مباريات اليوم

كشف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ مباريات اليوم أسفرت عن فوز فريق الصافية على محلة أبو على بهدفين نظيفين، وفوز شباس الملح على شباس الشهداء بهدفين نظيفين، وفوز الصافية على شباس الشهداء بهدفين نظيفين، مضيفاً أنّ دوري «حياة كريمة» يجري بين قرى المراكز الإدارية الأربعة «كفر الشيخ، ودسوق، وسيدي سالم، والحامول»، ويُشارك به 32 فريقا و256 لاعبا من سن 16 حتى 25 عاما من شهر نوفمبر حتي نهاية أبريل 2024.

منافسات دوري «حياة كريمة»

وتتجدد منافسات دوري «حياة كريمة»، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، ومحمد مرسي، مدير إدارة شباب دسوق، ومن تنظيم فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

ويتكون كل فريق من 8 لاعبين منهم 5 لاعبين أساسيين و2 احتياطي ومدرب، وتُقسم الفرق إلى أربعة مجموعات، ويتم تصعيد الفريق الحاصل على المركز الأول على مستوي محافظة كفر الشيخ، للمشاركة باللقاء الختامي للمشروع على مستوى الجمهورية.