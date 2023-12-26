لقاءات مستمرة مع المواطنين بالوحدات المحلية لحل مشاكلهم في البحيرة

قام كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة بعقد لقاءات خدمة المواطنين بمركزي الرحمانية وشبراخيت وذلك بحضور اللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة شبراخيت الحسيني أبو عيانة رئيس مركز ومدينة الرحمانية وكافة الجهات المعنية.

التقي غطاس 38 مواطنا ومواطنة مما لديهم مطالب واحتياجات بمركزي الرحمانية وشبراخيت، بالإضافة إلى 25 مواطنا من مركز أبو حمص وتمثلت في تقديم مساعدات عينية وفرص عمل وأكشاك وعلاج ومعاش تكافل وكرامة.

وقام كل مواطن بعرض مشكلته واحتياجاته، ووجه السكرتير العام بسرعة إيجاد حلول عاجلة لتلك الاحتياجات والمطالب وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأكد السكرتير العام أن جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حريصة على سرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين والاستماع لمشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

اللقاءات الدورية في البحيرة

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تلبية مطالب واحتياجات المواطنين والاستماع لشكواهم والعمل على حلها، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتفعيل اللقاءات الدورية مع المواطنين لحل شكواهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلافي أسباب تلك الشكاوي.