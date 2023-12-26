عاجل.. تحرك جديد من الزمالك لحل أزمة القيد.. «غرامة الـ2 مليون جنيه»

كشف الاتحاد المصري لكرة الطائرة موعد إنهاء أزمة مديونيات نادي الزمالك، بالإضافة إلى موعد قيد المنضم حديثًا للقلعة البيضاء، محمد عادل «دولا».

وأكد مصدر خاص داخل اتحاد الطائرة في تصريحات خاصة لـ «الوطن سبورت»، أن هناك جلسة جمعت بين مجلس إدارة نادي الزمالك ومسؤولي اتحاد الطائرة، وجرى الاتفاق أن يسدد نادي الزمالك مبلغ 2 مليون جنيه لاتحاد الطائرة الخميس المقبل، على أن يستلم النادي الأبيض بطاقات اللاعبين يوم الأحد.

وشدد ذات المصدر، على أن الاتحاد المصري للكرة الطائرة يساعد جميع الفرق والأندية ويمد لها يد العون من أجل المساهمة في الارتقاء باللعبة، كما يتفهم النادي الأبيض ظروف اتحاد الطائرة.

وكانت مديونيات نادي الزمالك لدى الاتحاد المصري للكرة الطائرة، تخطت الـ 11 مليون جنيه، الأمر الذي تسببت في تعطل صفقات الفريق الجديدة منذ بداية الموسم الجاري.. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا.