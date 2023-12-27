«الأزولا» علف طبيعي ورخيص.. الكيلو بجنيهين وسهل الزراعة و30% بروتين

يسعى المزارعون في محافظة المنوفية، لإيجاد بديل للعلف الخاص بالماشية أو الدواجن والطيور لارتفاع سعرها خلال الآونة الأخيرة، ما جعل الأنظار تتجه نحو نبات الأزولا الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتين والتي تتراوح بين 35 و40% من وزنها الجاف.

عمرو الغباشي صاحب إحدى الأراضي الزراعية في مركز أشمون، يقول إنه عزم على تجربة نبات الأزولا من خلال زراعته في أرضه لاستخدامه علفا للدواجن والطيور، مؤكدا أنه سيعتمد عليه في قادم السنوات نظرا لسعره المنخفض في الأسواق وإنتاجه علف للحيوانات يوميا قائلا: الحياة تجارب وأنا قررت أعمل تجربة جديدة لزراعة نبات الأزولا كبديل للعلف ونجحت الحمدلله.

الغباشي: زراعة قيراط الأزولا تكلف 700 جنيه

وتعتمد زراعة نبات الأزولا على المياه بشكل مكثف، حيث تكون عبارة عن أحواض يزرع بها الأزولا ويسقيها بالماء طوال الوقت ويتم حصدها كل 14 يوما وتتجدد تلقائيا كلما تم حصادها وهو ما يميزها، وبعد الحصاد يتم تجفيفها عدة أيام ثم بيعها في الأسواق والمحلات .

وتابع أن سعر نبات الأزولا في الأسواق يتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات فقط، بينما سعره عند زراعته يصل إلى 700 جنيه إذا كانت المساحة المزروعة قيراطا من الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبير من المزارعين والفلاحين على نبات الأزولا خلال الفترة الماضية.

التركاوي: الأزولا نبات أمن وملئ بالبروتينات

من جانبه، أشار المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية، في تصريحات خاصة ل الوطني، إلي أنه ثبت أن نبات الأزولا آمن علي المواشي ويحتوي علي نسبة مرتفعة من البروتين، مشيراً إلي أن سعره المنخفض يساعد علي توسع المزارعين من أبناء المحافظة في زراعته بكثافة.