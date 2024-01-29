كيفية حساب فاتورة المياه إلكترونيا.. «بتطبيق في الموبايل»

بحلول موعد فاتورة المياه، يتفاجأ الكثير من المواطنين بقيمة الاستهلاك الشهري الخاص بهم، والتي قد تكون أعلى من المتوقع في كثير من الأحيان، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن طريقة كيفية حساب فاتورة المياه إلكترونيا، حتى يتأكدوا من صحة وسلامة القيمة المسجلة عليهم في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

كيفية حساب فاتورة المياه

وتتيح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين، فرصة التعرف على قيمة الفاتورة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، حتى يستطيع المواطن التأكد من صحة الفواتير الشهرية التي يتم إصدارها شهريا.

كيفية حساب فاتورة المياه 2023

ويمكن للمواطنين أن يتمكنوا من حساب فاتورة المياه إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجاءت الخطوات كالتالي:

- يقوم الراغب في حساب فاتورة المياه خاصته بالدخول للموقع الرسمي الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال محرك البحث جوجل، أو بالدخول للموقع الرسمي مباشرة من خلال الرابط.

- وبعدها يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات بالضغط على «خدماتنا» الموجودة أعلى منتصف الصفحة الرئيسية.

- لتظهر بعدها عدد من الخدمات التي يمكن إجراءها من خلال الموقع الرسمي للشركة، ثم يختار المواطن بعدها أيقونة «احسب فاتورتك بنفسك».

- وبعدها يتم إدخال عدد من البيانات الخاصة بالفاتورة، والتي يتم تحديد قيمة الفاتورة على أساسها، وتتمثل في الآتي «المحافظة، نوع النشاط، القراءة الحالية الموجودة بالعداد، القراءة السابقة، عدد الوحدات».

- ثم يتم تحديد حالة الصرف الصحي، سواء كان مخدوم أو غير مخدوم.

- وبعد أن يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة، يتم الضغط على «عرض الفاتورة»، حتى يتم عرض قيمة الفاتورة الشهرية الخاصة باستهلاك المواطن.

برنامج حساب فاتورة المياه

وهناك عدد من الطرق المختلفة التي يمكن للمواطن حساب فاتورة المياه من خلالها، ومن أبرزها البرامج التي يتم تحميلها على الهواتف المحمولة، ومن أبرزها «فاتورة الماء.. حساب سريع»، ويمكن تحميله على الأندرويد من هنـــــــــــــا.

تفاصيل فاتورة المياه

وتحرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على عرض قيمة الاستهلاك المحسوبة على المواطن بالتفصيل في الفاتورة، وتتمثل تفاصيل فاتورة المياه في «كمية المياه المستهلكة، كمية الصرف الصحي، قيمة المياه المستهلكة، قيمة الصرف الصحي، مقابل خدمات الجهاز التنظيمي، قيمة الاستدامة وخدمة العملاء، ضريبة القيمة المضافة، جبر كسر الجنيه، إجمالي قيمة الفاتورة».

الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم

ويمكن الاستعلام أيضا عن فاتورة المياه بالاسم من خلال موقع الشركة القابضة لمياه الشرب، إذ يمكن الدخول إلى الموقع من هنـــــــــــــا.

- إدخال المنطقة التابع لها المواطن الراغب في الاستعلام.

- إدخال اسم المشترك في عداد المياه في الخانة المخصصة لذلك.

- إدخال رقم الفرع ورقم، ورقم المجموعة ورقم الحساب.

- الضغط على «بحث» حتى تظهر قيمة الفاتورة المراد الاستعلام عنها.

خطوات تقديم شكاوى المياه

وتوفر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي العديد من الطرق لتقديم شكاوى المياه، حال وجود شكوى من ضعف المياه أو كسر ماسورة أو تسريب، أو الشكوى من جودة المياه، وأوضحت الشركة أنها تتلقى الشكاوى عن طريق الخط الساخن أو من خلال خدمة العملاء، كما يلي:

- الاتصال بالخط الساخن 125 – 175.

- ملء النموذج الخاص بالشكاوى 1 أو 2 مع التأكد من أنّ بيانات العميل صحيحة من الاسم ورقم الهاتف والرقم القومي.

- إخطار الجهة المختصة بالمعاينة وفحص الشكوى سواء الشبكة أو المعمل.