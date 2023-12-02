طرق سداد فاتورة المياه ديسمبر 2023 بالموبايل

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عددا من الآليات يستطيع مشتركو شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات من خلالها سداد قيمة فاتورة استهلاك المياه عن شهر ديسمبر 2023.

سداد فاتورة المياه عن شهر ديسمبر 2023 من خلال التليفون المحمول

وكشفت الشركة، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن الخطوات التي يجب أن يقوم بها المشترك لسداد فاتورة المياه عن شهر ديسمبر 2023 من خلال تطبيق على الهاتف المحمول «125-HCWW» والمتاح على نظامي التشغيل الأندرويد وIOS أو من خلال شركة «فوري» للخدمات الإلكترونية للتسهيل على العملاء وتمكينهم من سداد فواتير استهلاك مياه الشرب في أي وقت على مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية.

رابط تحميل تطبيق «125-HCWW» لسداد فاتورة المياه عن شهر ديسمبر 2023

وشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر المنشور أنّه يمكن للمواطن تحميل تطبيق «125-HCWW» من خلال الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=hcww.orchtech.com.ebrd_live&hl=ar

خطوات تحميل تطبيق «125-HCWW» لسداد فاتورة المياه عن شهر ديسمبر 2023

وأكّدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر المنشورضرورة اتباع الخطوات التالية:

** الخطوة الأولى: إنشاء حساب بالبيانات المطلوبة.

** الخطوة الثانية: اختيار الشركة التابع لها.

** الخطوة الثالثة: إدخال رقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصة به.

الخطوة الرابعة: تظهر قيمة الفاتورة ويمكن سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.