الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2023 باسم المشترك.. في خطوات

بدأ مشتركو فروع وإدارات وشبكات شركات مياه الشرب بجميع المحافظات من مستخدمي العدادات التقليدية والقديمة بإجراء عمليات البحث والتحري والاستعلام عبر الآليات التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر ديسمبر 2023.

آلية الاستعلام عن فاتورة استهلاك المياه عن شهر ديسمبر 2023

كشفت الشركة القابضة عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددا من الخطوات تمكن جميع مشتركي شركات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع المحافظات للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن الشهر الجاري ديسمبر 2023 باسم المشترك فقط لمستخدمي العدادات التقليدية والقديمة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه عن شهر ديسمبر 2023

** الخطوة الأولى: تتم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

** الخطوة الثانية: وهي تتم من خلال اختيارالمشترك قائمة «خدماتنا».

** الخطوة الثالثة: وتتضمن اختيارالمشترك «احسب فاتورتك بنفسك».

** الخطوة الرابعة: وهي تتم من خلال قيام المشترك بكتابة جميع البيانات المطلوبة التي تشمل: «المحافظة، نوع النشاط سواء منزلي أو خدمي، وقراءة العداد الحالية والسابقة وعدد الوحدات».

** الخطوة الخامسة: وهي آخر خطوة تتم للاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة عن الشهر المراد دفعه، وتتضمن الآتي: «كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، تحديد الشريحة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، الصرف الصحي، خدمات الجهاز التنظيمي، إجمالي الاستهلاك».الطرق التقليدية للاستعلام عن فاتورة المياه.

الطرق التقليدية للاستعلام عن فاتورة المياه عن شهر ديسمبر 2023

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن هناك عددًا من الآليات تمكن المشتركين من الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر ديسمبر 2023 بالطريقة التقليدية، من خلال الذهاب إلى مقر فرع شركة المياه في المنطقة الخاصة به، والاستعلام عن الفاتورة، وخلال ذلك يمكنه دفع الفاتورة من خلال المكتب والحصول على وصل المياه أو عن طريق المحصلين التابعين لشركة المياه.