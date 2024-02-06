كيفية الحصول على تأشيرة عمرة من مصر.. عبر تطبيق «نُسك»

تتيح وزارة الحج والعمرة استخراج تأشيرة العمرة بشكل إلكتروني، وذلك عبر تطبيق «نُسك» المتاح على متجر التطبيقات، من أجل توفير الوقت والجهد على المواطنين، ولذلك نوضح لكم كيفية الحصول على تأشيرة عمرة من مصر، عبر السطور التالية، وفق ما قررته وزارة الحج والعمرة.

كيفية الحصول على تأشيرة عمرة من مصر

ولتوضيح كيفية الحصول على تأشيرة عمرة من مصر بشكل إلكتروني عبر تطبيق أو منصة «نُسك» إليك الخطوات التالية:

- الدخول على منصة «نُسك» الإلكترونية من هنـــــــــا.

- اختيار التقديم على التأشيرة.

- اضغط على «اختر الدولة».

- حدد جنسيتك من خلال قائمة الدول التي ستظهر لك أو ابحث عنها.

- ستجد سؤلًا يقولك لك: «هل أنت مقيم دائم في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو تحمل تأشيرة الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو شنجن؟».

- أجب بـ«نعم» أو «لا» حسب إقامتك.

- قم باختيار «التقديم على التأشيرة الإلكترونية»، «والحصول على التأشيرة من خلال الباقة».

- استمر في الخطوات حتى ظهور تسجيل بياناتك كاملة.

اضغط على «عرض مزودي الباقات» للاختيار ما بين خدمات: الأفراد التي تقدم خدمة العمرة للأفراد غير المؤهلين للحصول على تأشيرة سياحة، والأعمال وتقدم خدمات العمرة للشركات.

في حالة اختيار «الأفراد» اضغط على أحد مزودي الخدمة، «فنادق»، حيث تظهر قائمة تحتوي على: «الموسم» لتحديد توقيت العمرة الإلكترونية المناسب، ثم اختيار «نوع الباقة» والتي تتضمن 3 فئات: الاقتصادية أو الممتازة أو الميزانية.

- اضغط على الموافقة، لتصل إليك التأشيرة عبر البريد الالكتروني.

وبتلك الخطوات يمكن إصدار تأشيرة العمرة خلال أقل من 24 ساعة، وتتراوح مدتها ما بين 30 إلى 90 يومًا، مع عدم وجود اشتراطات صحية، أو وجود محرم للسيدات أكبر من 45 عام، وتتيح إمكانية اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل، بجانب عدة معلومات إثرائية وخرائط تفاعلية بعدة لغات، بخطوات بسيطة، وتتيح هذه التأشيرة أيضًا زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ميزات تأشيرة العمرة الإلكترونية

- إمكانية اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل.

- عدة معلومات إثرائية وخرائط تفاعلية بعدة لغات.

- زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

رسوم تأشيرة العمرة

تبلغ رسوم تأشيرة العمرة للمصريين 300 ريال سعودي.

فترة صلاحية تأشيرة العمرة

تبلغ فترة صلاحية تأشيرة العمرة 30 يومًا من تاريخ إصدارها، وتسمح للمعتمر بالبقاء في المملكة العربية السعودية طوال هذه المدة.

نصائح للحصول على تأشيرة عمرة

- احرص على تقديم طلبك للحصول على التأشيرة في وقت مبكر، خاصةً إذا كنت ترغب في أداء العمرة في موسم الحج.

- احرص على تقديم جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح.

- ادفع رسوم التأشيرة في موعدها المحدد.

ما تطبيق نُسك؟

وعن منصة نسك، فهي تعد أول منصة رسمية تتيح للراغب في إجراء عمرة فرصة التخطيط والحجز لكافة تفاصيل رحلة العمرة، كما تتيح للمسافرين من كافة أنحاء العالم تنظيم وتخطيط جميع تفاصيل زيارتهم بسهولة، بدء من التقدم بطلب الحصول على تأشيرة إلكترونية إلى حجز الفنادق والرحلات الجوية.

كيفية تحويل العملات والمعاملات

ووفق منصة نُسك، فإن يمكن تحويل العملات وإجراء المعاملات المالية بسهولة في السعودية، إذ تعد العملة الرسمية للسعودية هي الريال السعودي، وتتوفر أوراق نقدية من عدة فئات، وتتمثل في (فئة 5 ريالات، و10 ريالات و50 ريالاً، و100 ريال و500 ريال، وقطع معدنية من فئة ريال واحد، وريالين، و50 هللة، و25، هللة و10 هللات، و5 هللات، وهللة واحدة).

كما تحرص كافة البنوك في المملكة العربية السعودية على توفير خدمات تحويل العملات، كما تتوفر مكاتب صرافة في المطارات وبعض مراكز التسوق والعديد غيرها من المواقع في مختلف أنحاء البلاد، ويمكن الدفع باستخدام بطاقات الائتمان مثل فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبرس في مختلف أنحاء السعودية، فضلا عن توافر أجهزة الصراف الآلي بشكل واسع.