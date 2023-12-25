خالد الجندي: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تهدف إلى توقير كتاب الله

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، لافتًا إلى أنّ المشاركين في المسابقة، كانوا حريصين على مخارج الحروف وإيضاحها.

ضبط التلاوة ومخارجها

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «DMC»، اليوم الاثنين: «الجميع حريص على ضبط التلاوة وإخراجها على الوجه الذي يليق بها، من كل علوم القرآن من النحو والصرف، فالفريق الأول هو الجمع والضبط، والفريق الثاني هو التلاوة والقراءة، والفريق الثالث هو الخاص بالشرح والتحليل، وكل فريق ينقسم منه فرقًا أخرى».

توقير كتاب الله واحترام القرآن

وأوضح: «كل ما يحدث في مصر لخدمة القرآن الكريم، وأهل القرآن الكريم، من اهتمام سواء من وزارة الأوقاف أو الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكل يسعى لتوقير كتاب الله واحترام القرآن ونشر علوم القرآن، فهذه نعمة كبيرة، فمن لا يتفوق في علوم القرآن فلا عذر له».