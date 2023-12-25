اقرأ في عدد الوطن غدا.. السيسي يوجه بتطوير البحيرات للاستفادة من الثروة السمكية وتوفير فرص عمل

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي يوجِّه الحكومة بتطوير البحيرات للاستفادة من الثروة السمكية وتوفير فرص عمل

- أحمد الدرينى يكتب: هوامش على متن «جاكرتا»

- «بن سلمان» للرئيس: المملكة حريصة على التنسيق والتشاور وتعزيز العمل مع مصر لصالح العرب

- مصر بلد الأزهر الذي درس الإندونيسيون في جنباته وتوارثوا حكاياه فألهبت خيال أجيال وأجيال عن هذه البقعة المباركة

- حين صدحت مكبّرات الصوت بنقل صلاة العشاء فى جاكرتا قرأ الإمام الآيات على نسق مصري كأنك في القاهرة

- لميس الحديدي من فلسطين

- «بيت لحم» بلا عيد ميلاد

- «مدبولي»: إعداد رؤية لزيادة صادرات الرخام

- «طلاب غزة»

- حاضر مؤلم ومستقبل مجهول تحت جحيم الاحتلال

- محافظ القاهرة: تقنين أوضاع ورش «شق الثعبان»

- «صافى»: رسالة قوية من الإعلام المصرى لرفع المعنويات.. و«الرقب»: لعبتم دوراً مهماً فى نقل الرواية الفلسطينية للعالم

- امتيازات فى الزمالك ورحيل عن الأهلى

- «رامى»: الصواريخ أحرقت المدرسة و«شهد»: أذاكر لأعود لمدرستى بعد الحرب

- «تالا» تستغيث: «غزة تستنجدكم وأخرجونى من هذه الإهانة والذل»

- كواليس تجديد عقد أحمد فتوح وتطورات لحل أزمة إيقاف القيد

- «الأحمر» يفتح باب الإعارة أمام أحمد عبدالقادر

- «كورونا» يعود للمشهد بمتحور سريع الانتشار

- «الصحة»: متابعة مؤشرات مبادرة تطوير خدمات الرعاية الأولية

- «الرى»: حائط بحرى لحماية المزارع السمكية فى عزبة البرج

- توافر الخدمات الطبية بنسبة 100%

- تطوير بحيرة المنزلة لتشغيل الصيادين

الصفحة الثانية

- «طلاب غزة»

- حاضر مؤلم ومستقبل مجهول تحت جحيم الاحتلال

- المدارس والجامعات أصبحت أطلالاً.. وأجيال مهددة بضياع المستقبل

- «رامى»: الصواريخ أحرقت المدرسة وذكرياتنا صارت سراباً.. و«شذا»: نستحق العيش والتعلم مثل سائر أقراننا بالعالم.. و«شهد»: أذاكر حتى أعود لمدرستى بعد توقف الحرب

- صادق الخضور: نحذر من التبعات النفسية للحرب على الطلاب.. و280 مدرسة تحولت إلى ملاجئ

- متحدث «التعليم الفلسطينية»: الاحتلال دمّر 70% من المنشآت التعليمية

- مدارس «الأونروا»

- نواجه مخاطر ارتفاع التسرب من التعليم بعد الخراب والتدمير

الصفحة الثالثة

- طالبة بـ«رابعة أساسى»: «عايزين نعيش فى أمان زى أطفال العالم»

- «تالا» تستغيث: «غزة تستنجدكم وأخرجونى من هذه الإهانة والذل»

- أصغر متطوع: «باوزّع مستلزمات طبية ونجوت من الموت»

- تلميذة الصف الثالث: «يدى أصيبت وأبيع حلوى بـ15 شيكل يومياً»

- «حلا»: «نزحنا للمدرسة واستهدفوها مرتين»

- طالب الصف السابع: «أُصبتُ فى يدى بشظايا وفقدت إصبعين»

- «عبدالله»: «بغنّى فى المستشفى لتهدئة شقيقتى المصابة»

- «يزن»: «كان نفسى أصير مهندس كمبيوتر بس الاحتلال دمر مدرستى وحلمى»

- د. عرفات أبومشايخ: أصوات الطائرات وسيارات الإسعاف تصيبهم بالهلع.. وفقدان المأوى والغذاء يعمّق المعاناة

- رئيس «الصحة النفسية»: 280 ألف طفل يعانون من فقدان التركيز والرعب الليلى

- معاناة أطفال «غزة»

- نعمل على التخفيف عنهم بتمارين التنفّس العميق والرسم وتفريغ الطاقة السلبية

الصفحة الرابعة

- الألعاب الهزلية

- انفراد جديد لـ«المتحدة» رمز الدقة والمصداقية

- لميس الحديدى من قلب فلسطين: «بيت لحم» بلا عيد ميلاد

- «سعدة»: إعلامنا يساعد فى تكوين رأى عام صادق بالداخل والخارج.. و«الحديدى»: كشف حقائق كثيرة عن العدوان

و«صافى»: رسالة قوية من الإعلام المصرى لرفع المعنويات.. و«الرقب»: إعلام مصر أدى دوراً مهماً جداً فى نقل السردية الفلسطينية للعالم

- منظومة التأمين الصحى والاختبار الحقيقى!

- «التعليم العالى»: منح للدارسين من 27 دولة أفريقية فى الطب والصيدلة

- «عاشور»: دعم الباحثين الأفارقة لإجراء مشروعات بحثية مُشتركة فى الطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا الفضاء

الصفحة الخامسة

- «الصحة العالمية» تحذّر من سرعة الانتشار.. ومطالب بعودة الكمامة

- «كورونا» يعود للمشهد

- «JN.1» متحور سريع الانتشار

- المتحور المنفصل يثير مخاوف المواطنين.. و«الصحة العالمية»: مخاطره منخفضة

- «تاج الدين»: التحور أمر طبيعى والأعراض لم تتغير.. و«عبدالغفار»: على المواطنين الحصول على الجرعة التعزيزية للقاح كورونا خاصة أصحاب الأمراض المزمنة

- أعراض المتحور الجديد لكورونا «JN.1»

- طرق الوقاية من المتحور الجديد

- «حقنة الخلطة السحرية» تسبب مضاعفات صحية لمرضى الكبد والقلب والسكر

- د. حسام حسنى: «JN.1» خطورته ليست مرتفعة.. ويختلف عن غيره من المتحورات السابقة

- رئيس «مكافحة الفيروس»: «المتحور» لم يدخل مصر حتى الآن.. وأعراضه خفيفة ولا تستدعى دخول المستشفيات

- الجرعة التعزيزية ضرورية للوقاية من السلالات الجديدة.. ولا داعى للقلق من انتشار نزلات البرد

- «الصحة العالمية»: نرصد البيانات واللقاحات تحمى من الاعتلال الشديد والوفاة

- طرق الوقاية

الصفحة السادسة

- هوامش على متن «جاكرتا»

- هادتنى الأقدار بهذا الشاب الأريب الذى يتقن العلاج الإندونيسى التقليدى، والذى كثيراً ما تاقت نفسى لتجربته، فهذه البقعة من الشرق الآسيوى لطالما فعلت العجائب بطبها القديم ومهارة معالجيها الذين توارثوا هذه العلوم بانضباط صارم. لم أدرِ كيف أكافئه بعد جلستين للعلاج من آلام الصداع المبرح الذى عصف برأسى بسبب السفر المتواصل من القاهرة لجدة، ومن جدة لجاكرتا، ومن جاكرتا لبكالونجان.. فى ساعات بدت لى سنين عدداً.

- حين صدحت مكبرات الصوت بنقل صلاة العشاء فى جاكرتا قرأ الإمام الآيات على نسق مصرى كأنك فى القاهرة

- كان لافتاً لى الاستقبال الحافل والأحاديث التى ينخرط فيها الجميع معك - لأنك مصرى - حتى لكأنك «كل مصر»

- «عربيتك» قد تعنى انتماءً هاشمياً للبيت النبوى المبارك من النسل الحسنى والحسينى المشرّف الإندونيسيون أنزلوا الدين من نفوسهم موضع الإجلال وأحبوا العرب بصدور صافية ونفوس شفيفة متواضعة ودودة

- مصر بلد الأزهر الذى درسوا فى جنباته وتوارثوا حكاياه فألهبت خيال أجيال وأجيال عن هذه البقعة المباركة

- الدولة الإندونيسية تولى اهتماماً بالغاً بالمؤتمر «الصوفى العالمى» تمثل فى حضور رئيسها ووزير دفاعها وكبار مسئوليها فعاليات الافتتاح

- إندونيسيا الدولة الإسلامية الأكبر تعداداً حول العالم.. والتصوف ضرورة حتمية لاحتواء ومواجهة تيارات التطرف المتسللة للمجتمعات المسلمة

- الحبيب لطفى نموذج لم أصادف مثيلاً له اليوم فى دولة عربية.. والحالة الوحيدة المشابهة له هو المرشد الأعلى للثورة الإيرانية

الصفحة السابعة

- مواجهة قوية

- كواليس تجديد عقد «فتوح» مع الزمالك وتطورات جديدة لحل أزمة إيقاف القيد

- امتيازات بالملايين

- الحل فى الرحيل

- ترتيبات خاصة للفراعنة

- «فيتوريا» يكشف موقف «كهربا والشحات وعاشور»

- الأهلى يفتح باب الإعارة أمام أحمد عبدالقادر ورضا سليم يقترب من العودة للتدريبات الجماعية

- ليفربول مهدد بفقدان «مو» فى ٩ مباريات بسبب كأس أفريقيا.. والفرعون يرفع راية التحدى أمام بيرنلى

- صدمة «الريدز»

الصفحة الثامنة

- مذيع ورياضى وشاعر

- «أحمد» يخطط لمستقبله من «أولى ابتدائى»

- ركام وأكفان ولافتات بدلاً من الطبل والزينة

- شمس «الميلاد» تغيب عن «بيت لحم»

- للمرة العاشرة بابا نويل «البلجيكى» يوزع الهدايا فى الغردقة

- «هابى بيرث داى» نيللى كريم وحنان مطاوع تجتمعان لأول مرة على شاشة السينما

- «كفر طبلوها» تحارب الدروس الخصوصية: مجاناً لغير القادرين