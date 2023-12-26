«إيديهم تتلف في حرير».. سيدات الصعيد يبدعن في صناعة «عرايس الكريسماس»

يعمل المجلس القومي للمرأة على تنمية مهارات النساء والفتيات والارتقاء بهن، وذلك من خلال تنظيم برامج مختلفة تحقق هذا الهدف؛ منها برنامج معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، الذي يعمل على تنمية المرأة في المحافظات والقرى المختلفة.

وفي محافظة المنيا، وتحديدا قرية بني مزار، تمكنت السيدات من إنتاج قطع مختلفة تحت مظلة برنامج المجلس القومي للمرأة، إذ جرى تدريبهن على حرفة «الكورشيه»، والطباعة، ما مكنهن من تنفيذ قطع مختلفة احتفالا بالكريمساس، وعرض تلك المنتجات في المعارض المختلفة التي يشارك فيها المجلس، وذلك وفق الصفحة الرسمية للمجلس على «فيس بوك».

إنتاج مفارش سفرة

ومن المنيا، توجه برنامج معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية إلى محافظة الأقصر، من أجل العمل على تنمية السيدات هناك، وفي قرية القرنة، أتقنت السيدات حرفة أعمال «الباتش»، فضلا عن الطباعة والتطريز، وتمكنّ من إنتاج عدد من القطع احتفالا بالكريسماس، وأنتجن «مفروشات سفرة»، فضلا عن قطع الحلي المكملة للأزياء والديكور المنزلي.

وجاء ذلك في إطار البرنامج الذي ينفذه القومي للمرأة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بمحافظات البحيرة، الغربية، الأقصر والمنيا.