«قومي المرأة» يهدي فتيات كورال ذوي الهمم بالأوبرا فساتين صنعتها متدربات الجيزة

شهد حفل كورال ذوي الهمم بدار الأوبرا المصرية، ظهور الفتيات بفساتين مميزة صممت خصيصًا لهن لارتدائها خلال حفل مركز تنمية المواهب، تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

فساتين المشاركات في العرض

فساتين الفتيات مهداة من المجلس القومي للمرأة، وصنعت بأيادي سيدات مصريات متدربات بمشغل الجيزة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

تدريب السيدات

وتضمن تدريب السيدات كل مراحل الخياطة، بما في ذلك القص والباترون والتفصيل والتقفيل، إذ يهدف القومي للمرأة إلى تنمية قدرات السيدات لتمكينهن اقتصاديا وتحسين مستوى معيشتهن وأسرهن.