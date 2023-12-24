«القومي للمرأة» يشارك في معرض «The Garden Market»

شارك المجلس القومي للمرأة في معرض «The Garden Market» الذي استمر على مدار يومي 22 و23 ديسمبر بحديقة المريلاند في حي هليوبليس مصر الجديدة، من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 11 مساء.

وضمّ المعرض جناحا للمجلس ضم المنتجات اليدوية التي صنعتها سيدات الأقصر والمنيا والبحيرة والغربية ضمن مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية» الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عرض منتجات للسيدات بالمشاغل ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

تنوعت المنتجات بين خداديات كروشيه وشنط خوص وأباجورة مكرمية وشنط خرز وأكياس أعشاب مغلفة وشيلان تلي وسويت شرتات تطريز وشنط مدرسة وشنط خيش وشنط كانفا صوف ومستحضرات تجميل كلاتش دك وكوسترات بنشنيدل ومقالم من التطريز السيناوي وكوستر من الخوص ومفارش وشنط وحلقان، وأطقم سفرة وعرائس إيموجرامي وشباشب مكرمية ومحافظ وفواحات.