تفعيل مبادرتي حياة كريمة و100 مليون شجرة في مدرسة إعدادية بطور سيناء

شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء فعاليات مبادرتي حياة كريمة و100 مليون شجرة بمدرسة عمرو شكري الإعدادية بنات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية وقام بغرس «شتلة» لتدشين مبادرة 100 مليون شجرة في نطاق المدرسة.

فيديو توثيقي لمبادرة حياة كريمة

عرض فيديو توثيقي لتفعيل مبادرة حياة كريمة و100 مليون شجرة لتوعية الطلاب بأهمية المبادرة.

حضر تدشين المبادرات الدكتور جبريل فتيح منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمحافظة ومعاون المحافظ للشباب، والدكتور محمد خليل شطا وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والأستاذ أحمد الحضري نائبا عن رئيس مجلس مدينة طورسيناء، والشيخ سليمان أبو بريك نائبا عن رئيس مجلس أمناء طور سيناء، وأحمد غيث مدير إدارة طور سيناء، ووليد جعفر موجه عام التربية الرياضية بالمديرية ومعلمات ومعلمي المدرسة وأحمد عبد الله مدير المدرسة.

فعاليات تدشين مبادرة 100 مليون شجرة

كما كرم وكيل الوزارة قائدات الفرق الإرشادية بالمحافظة لتحقيقهن مراكز مشرفة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن مدير المدرسة من خريجي المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة من إجمالي ست مدراء على مستوى محافظة جنوب سيناء، مضيفا أن تجربة نظام التعليم الجديد حققت تميزا في الميدان جعلها ضمن أولى التجارب نجاحا وعرض تلك التجربة في المنتديات والمؤتمرات الدولية التي تشهد بفاعليتها منذ انطلاقها من العام الأول.