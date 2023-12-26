رامي صبري: توقعت فشل أغنية «حياتي مش تمام».. وكورونا جعلتها «ترند» عالمي (فيديو)

كشف الفنان رامي صبري، عن ظروف أغنية «حياتي مش تمام»، قائلا: إن هذه الأغنية الأولى من إنتاجه الخاص، بعدما طرح ألبوم «كان فارق معاك» في 2019، ولم يستكمل عقده مع الشركة المنتجة آنذاك، وقرر التمرد على شركات الإنتاج خاصة أنه اكتشف بأنه سيحصل على مكسب أكبر نظرا لأن العقود ستكون خاصة به، فقرر خوض تجربة الإنتاج في أغنية «سينجل».

كورونا ظهرت في عيد ميلادي

وأضاف رامي صبري، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، أنه في هذا الوقت كان عدد المشتركين في قناته على موقع «يوتيوب» قليلاً، فلم يتجاوزا 14 ألف متابع، فأخبر المؤلف والملحن عزيز الشافعي بأنه سينتج أول أغنية، وسمع أغنيتين من ضمنهما «حياتي مش تمام»، ونُفِّذَت من الموزع جلال حمدان، مردفا: «الأغنية ظهرت عظيمة وفخمة، وعزيز كتب كلمات مختلفة».

ولفت أنه استغرب من جملة «مفتقدك بشدة» في الأغنية، فطلب عزيز الشافعي منه الغناء وعدم الاستغراب، متابعا: «عزيز لديه ثقافة مختلفة في الكلمات، وأسميه الفنان الكومبو، بحيث أحصل منه على لحن وكلام، وبالفعل غنيتها، وطُرِحَت 14 فبراير 2020 وبعد ذلك ظهرت جائحة كورونا في 15 مارس، وهو يوم عيد ميلادي».

30 مليون مستمع للأغنية في 3 أشهر

وأوضح أنه توقع بسقوط الأغنية بعد ظهور جائحة كورونا بسبب الإغلاق، إلا أنه وجد عدداً من كبيرا لسماع الأغنية على اليوتيوب من مليون ونصف لتصبح 3 ملايين ثم 7 ملايين إلى 30 مليوناً في 3 أشهر، وجملة «أنا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها» بالأغنية، أصبحت «ترند» عالمياً دون جهد أو مقابل مادي، حيث كان الناس كلها حينها خاصمت الشوارع بسبب الإغلاق، ومن هنا تشجع في عملية الإنتاج.