رامي صبري عن عدم ظهوره إعلاميا: «بحب الجمهور يسمع صوتي أكتر ما يشوفني»

كشف الفنان رامي صبري، عن عدم ظهوره في الإعلام إلى حد بعيد، قائلا إن هذا يعود إلى أسباب كثيرة، حيث إنه يفضل الجمهور سماعه أكثر من مشاهدته، ومن ثم صوته أشهر من وجهه، مٌردفا: «لا أجري وراء الإعلام، كما أن البرامج الفنية في مصر ليست بالكثيرة، وليس بمقدور أي شخص الحديث عن الفن وتفاصيل الفنانين».

لا أفضل الظهور في هذه النوعية من البرامج

وأضاف رامي صبري، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، أنه لا يحب البرامج الفنية التي تستضيف الفنان للحديث عن مواقف سلبية حدثت مع فنانين آخرين ورده على ذلك، مردفا: «لا أحب هذه النوعية من البرامج، ولا أفضل الظهور بها، لذلك لا أظهر بالبرامج».

وأشار إلى أنه من المٌهم أن يظهر الفنان أمام الجمهور بالبرامج، لكي يعرف تفاصيل حياة الفنان، وكيف يتحدث أمام الكاميرا، لكن بالرغم من ذلك يفضل أن تسمعه الناس أكثر.

سبب إنتاج ألبوماته بنفسه

ولفت أن هناك مشكلة واجهت شركات الإنتاج من 2006 حتى 2019 بوجود نظام معين في طرح الألبومات، المٌتمثل في انتظار فنان آخر يطرح ألبومه بشكل مسبق ثم بعد ذلك يطرحه، مردفا: «إذا كنت أنوي طرح ألبومي في شهر يوليو فالشركة تخبرني بألا أطرحه إلى حين طرح فنان آخر ألبومه».

وتابع: «المنتج تجاري أكثر من كونه فنياً، ومن ثم يؤجله ويطرحه مثلا في شهر أكتوبر، وهذا يكون غير مناسب لنوعية الأغاني التي سُجِّلَت، وعملت عليها بجهد، ومن أجل ذلك قررت إنتاج ألبوماتي، وأول ألبوم أنتجه بنفسه في 2023».