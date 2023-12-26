رامي صبري: «حبيبي الأولاني» رثاء لحبيبتي الراحلة.. وزوجتي لا تحب هذه الأغنية

كشف الفنان رامي صبري عن قصة مؤثرة كانت سبب وجود أغنية «حبيبي الأولاني»، قائلا إنَّه تخرج من المعهد العالي للموسيقى العربية قسم تأليف موسيقي، وخلال دراسته في المعهد أعجب بفتاة بمعهد الباليه، إذ كان يبلغ وقتها 24 سنة، بينما هي كانت في عمر 16 سنة.

أغنية «حبيبي الأولاني» تحكي قصة أول حب لـ رامي صبري

وأضاف رامي صبري، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، «كانت فتاة بالارينا جميلة ومحترمة، وكنا نحن الاثنين بسطاء للغاية، فلم أكن أمتلك وقتها سيارة، ومن ثم كنا نركب الأتوبيس، كانت أول حب لي، كانت فتاة إن رأيتها قلبك يدق».

وأشار إلى أنَّ الفتاة شجعته على النجاح والسعي لذلك، خاصة أنَّه دائمًا يحب العمل طوال عمره، ولكنها توفت الفتاة فجأة عام 2003.

وتابع: «عدت من بيروت وقتها، ولم أكن مشهوراً أو معروفاً، وعانيت بعدها لمدة 4 أشهر من مشكلة نفسية كبيرة، إذ كنت أبكي طوال الوقت، ومن هنا علمت أن الله سبحانه وتعالى أعطاني علامات للعمل وفعل ما كانت ترغب فيه، وهذا ما حدث لي وليس فيلماً سينمائياً».

قصة ألبومه الأول

وواصل: «منذ 2005 وحتى طرح أول ألبوم، أطلقت اسم الألبوم وأول أغنية فيه حبيبي الأولاني، وحكيت القصة للشاعر عمر طاهر، خاصة أنَّه عاش معه هذه القصة، وكتب كلمات لمس القلب، ولحنت الأغنية بنفسي ووزعتها مع طارق توكل، وكانت هذه الأغنية ضمن أول ألبوم لي»، مردفًا: «زوجتي شيرين لا تحب هذه الأغنية».

رامي صبري: طارق العريان اكتشفني.. وقالي هخليك أشهر من كانز المشروبات الغازية

وكشف رامي صبري عن كواليس تعاونه مع المخرج طارق العريان، والذي اعتبره المكتشف الحقيقي له، قائلا إن طارق العريان شجعه على النجاح والسعي لذلك، ووافق على التعاون معه بعد 3 أيام فقط من اللقاء.

وأضاف أن طارق العريان كان له دور كبير في نجاحه، حيث ساعده في اختيار الأغاني والكليبات المناسبة، وجعله مشهوراً في وقت قصير، موضحا أن هناك بعض الخلافات حدثت بينه وبين طارق العريان، بسبب اختلافهما في التفكير، لكنه يحبه للغاية على المستوى العملي والشخصي.

وختم حديثه قائلاً: «طارق العريان حقق لي حلمي وجعلني أشهر من كانز المشروبات الغازية، وأعتبره الأب الروحي لي في مجال الفن».