كيفية استخراج بطاقة تموينية تالفة أو مفقودة في المحافظات

يتساءل بعض المواطنين عن كيفية استخراج بطاقة تموينية كبديل لبطاقته التالفة أو المفقودة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، كيفية استخراج بطاقة تموين تالفة أو مفقودة، مع توضيح الرسوم المطلوبة لسدادها عن الاستبدال.

أوضحت الدكتورة شيماء عسكر مدير إدارة البطاقات التموينية بمديرية التموين بحافظة الشرقية في حديث خاص لـ"الوطن"، كيفية استخراج واستبدال بطاقة تموينية في حالتي الفقد وتلف البطاقة التموينية باتباع الخطوات التالية:

وأوضحت أن إجراء تجديد البطاقة التالفة يختلف عن إجراء البطاقة المفقودة قليلا، مشيرة إلى كيفية استخراج البطاقة التموينية في كل الأحوال كالتالي:

- تجديد واستبدال البطاقة التموينية التالفة:

يمكن للمواطن الراغب في تجديد البطاقة التموينية التالفة بإحضار صور بطائق المستفيدين بالبطاقة أو شهادات ميلادهم.

- إحضار جسم البطاقة في حالة استبدال الأخرى التالفة.

- إيصال نور.

- يُخصم 40 جنيها من الدعم المستحق على البطاقة كرسوم لاستبدال البطاقة التموينية.

- رقم هاتف مسجل باسم مالك البطاقة التموينية.

فيما أوضحت «عسكر» أن استخراج أو استبدال بطاقة مفقودة يتطلب التالي:

- في هذه الحالة يجري الاستغناء عن جسم البطاقة نظرًا لفقدانها.

- تجهيز شهادات الميلاد أو صور بطائق المستفيدين مع إحضار وصل نور ورقم هاتف.

- خصم 50 جنيها من الدعم المستحق من بطاقة التموين المراد استبدالها كرسوم سداد.

وبهذا يمكن استبدال البطاقة التموينية المفقودة أو التالفة من قِبل مديريات التموين بتقديم الأوراق المطلوبة.