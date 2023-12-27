بعد أغنية «3 ساعات متواصلة» لروبي.. أزمات المطربين عام 2023

حالة كبيرة من الجدل سببتها الفنانة روبي مؤخرا بسبب أغنيتها الجديدة التى تحمل اسم «3 ساعات متواصلة» والتي اعتبرها البعض بأنها تحمل إيحاءات غير أخلاقية، وهو ما عرَّضها للانتقادات من البعض وتسببت في حدوث تخبط فى نقابة المهن الموسيقية.

المطربة روبي

ولكن لم تكن الفنانة روبي الوحيدة التي تعرضت لأزمة خلال عام 2023 ولكن هذا العام شهد كثيرا من الأزمات التي واجهت عددا من المطربين من بينهم الفنان أحمد سعد الذي تعرض لأكثر من أزمة خلال هذا العام كان من بينها أزمته مع الصحافة والميديا في تونس، حيث انتشر فيديو له عقب حفله الغنائي الذي أقيم هناك وهو يقف أمام الإعلام التونسي وحدثت مشادة بينه وبين منظمة الحفل التى اتهمته بعدم احترامه للإعلام في تونس ورفضه التسجيل معهم رغم توقيعه على هذا البند ضمن عقده الخاص بالحفل.

المطرب أحمد سعد

وبسبب هذه المشادة اتهمه البعض بإهانة المرأة التونسية وعدم احترام الإعلام التونسي، وهو الأمر الذي جعل سعد يخرج في بيان صحفي عبر صفحته الخاصة، ويوضح حقيقة الأمر بأن المنظمة خالفت كثيرا من التفاصيل الخاصة في العقد، ولكنه احتراما للإعلام ولتونس فقد خرج للتسجيل مع القنوات وأنه يكن كل التقدير والإحترام للمرأة التونسية.

ولم تكن هذه هى الأزمة الوحيدة التى شهدها الفنان أحمد سعد خلال عام 2023 ولكنه أيضا تعرض لهجوم كبير بسبب إطلالة له ظهر بها فى أحد حفلاته الغنائية حيث ارتدى بلوزة عبارة عن شبك تظهر جسده العلوي وهو الأمر الذي جعل الجمهور فى حالة استياء وتعرض لهجوم شديد ولكنه فى أول ظهور إعلامي بعد هذه الأزمة اعتذر للجمهور واعتبر أن هذا الهجوم هو حبا منهم له.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك ولكن طالت الأزمات حياة سعد الخاصة فتفاجأ الجمهور بظهور زوجته علياء بسيوني بمنشور عبر خاصية ستوري على صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام وأعلنت من خلاله انفصالها بشكل رسمي عنه قائلة «حابة أشكر أحمد على أصله الغير طيب ومعدنه السيئ».

الرابر مروان بابلو

وهناك أيضا مطرب الراب الشهير مروان بابلو الذي تعرض هو الآخر لأزمة ضمن أزمات عام 2023 وكانت بسبب ظهوره مرتديا حجابا على رأسه، وذلك خلال ظهوره لمشاركة فرقة كايروكي في تقديم إحدى أغانيهم في حفل من حفلاتهم الغنائية، ولكن حينها كشفت نقابة الموسيقيين بأنه لن يتم اتخاذ قرار ضده لأنها ليست حفلته ولكنه ظهر ضيفا على حفل لفرقة كايروكي.

مطربا المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا

وهناك أيضا مطرب المهرجانات حمو بيكا ومعه عمر كمال كانا قد تحولا للتحقيق من قبل نقابة الموسيقيين وذلك بسبب تقديمهم فيديو بكلمات محرفة لأغنيتهما انتي معلمة وذلك بعنوان «انتي معفنة» والتي اعتبرها البعض إساءة للمرأة ولذلك تم وقفهما أسبوعا وتغريمهما 50 ألف جنيه.

كزبرة

وهناك أيضا مطرب المهرجانات كزبرة الذي تم تحويله للتحقيق وإيقاف ترخيصه وعمل محضر ضده وذلك بسبب تقديمه أغنية بعنوان «عليا الطلاق كله بيكدب» واستخدام عبارات خادشة للحياء.

رضا البحراوي

وبسبب نفس الأغنية تم تحويل الفنان الشعبي رضا البحراوي للتحقيق وذلك بسبب أدائه للأغنية في أحد الأفراح وتفاعل الجمهور معها رغم منع النقابة غنائها وبالفعل تم التحقيق معه.