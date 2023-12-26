وزير الرياضة يشهد المقابلات الشخصية للمتقدمين للمهرجان العالمي للشباب

شَهِدَ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المقابلات الشخصية للمتقدمين للمهرجان العالمي للشباب روسيا 2024، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بالاختيارات النهائية للوفد الشبابي والذي سيمثل مصر في المهرجان، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

فرصة حقيقية للشباب المصري للتفاعل مع شباب العالم

أكد الدكتور أشرف صبحي، خلال كلمته في اللقاء أن هذا المهرجان فرصة حقيقية للشباب المصري للتفاعل مع الشباب من جميع أنحاء العالم، وتبادل الأفكار والمعارف والخبرات فى مجالات مختلفة مثل الثقافة والفنون والتكنولوجيا والعلوم والرياضة، فضلاً عن تعزيز التفاهم العالمى على المستوي الشبابي، والعمل علي توطيد أواصر التعاون فى مجالي الشباب والرياضة مع كافة الدول فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

تعزيز الدبلوماسية الشبابية المصرية

ولفت الدكتور أشرف صبحى إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير برامج التبادلات الشبابية مع مختلف الدول بالشكل الذى يُسهم فى تعميق العلاقات الشبابية، وتعزيز الدبلوماسية الشبابية المصرية مع مختلف الدول الشقيقة، وتبادل الثقافات بين الشباب المصري ونظرائهم مع مختلف الدول، ونقل التجربة المصرية فى تدريب وتمكين وتنمية مهارات الشباب.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي أن هناك استعدادات مكثفة لخروج النسخة الحالية من المهرجان في أفضل صورة، وأن هناك تنسيق مستمر واجتماعات على مدار الساعة بين أعضاء اللجنة المصرية التحضيرية للمهرجان، مشيدًا بالإجراءات الخاصة بالتقييم وانتقاء المشاركين والتي تتم بشفافية تامة ووفقا لنظام التقيم الإلكتروني المصمم من قبل الجانب الروسي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة كانت حريصة مع اللجنة التحضيرية على وضع قواعد واضحة لاختيار المشاركين مع تقييم عادل للمستوى المعرفى الذى يتمتع به كل مشارك، وإجادة اللغات الأجنبية مع تمثيل عادل للجنسيين ومراعاة التوزيع الجغرافي.

حضر المقابلات اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، مصطفى مجدي معاون الوزير للسياسات، ومن اللجنة التحضيرية للمهرجان والتي تضم كل من المهندس أحمد براني "عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة" رئيسا للجنة، و الدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية مقرراً، وشريف جاد "رئيس جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية" أميناً عاماً، والدكتور ناجى الشهابي "رئيس حزب الجيل" عضواً.

وقد تقدم للمشاركة في المهرجان4500 شاب وفتاة من مصر، بالإضافة إلى 120 من النشء في الفئة العمرية من (13- 17 ) عام.