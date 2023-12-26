مساعد وزير خارجية فلسطين: نبحث عن سبيل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أكد السفير د. عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، أن المشهد السياسي في فلسطين، وبسبب العدوان الإسرائيلي منشغل في إيجاد السبيل الأفضل لوقف العدوان، حيث تقود منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني الحراك السياسي والقانوني الدولي، والإنساني.

منظمة التحرير الفلسطيني

وقال «عوض الله» لـ «الوطن»، إن ضرورة الوحدة الفلسطينية بين فصائل منظمة التحرير وتلك الفصائل غير المنضوية بعد تحت منظمة التحرير الفلسطيني بما فيها حركتي حماس، والجهاد الإسلامي خاصة في ظل محاولات إسرائيلية لشيطنه الشعب الفلسطيني ونضاله تعززت، وهذه أولوية وطنية عاجلة من أجل مواجهة المشروع الاستعماري الإسرائيلي من خلال إجماع وطني فلسطيني تقود فيه منظمة التحرير الفلسطينية النضال للحرية والاستقلال، وأن يكون قرار الحرب والسلم قرار إجماع فلسطيني.

المشروع الاستعماري الإسرائيلي

وأشار إلى أن المشروع الاستعماري الإسرائيلي يستهدف الكل الفلسطيني وكل فصائله وتنظيماته، وكل القيادة الفلسطينية، وبما أن الأحداث منذ السابع من أكتوبر الماضي قد أعادت التأكيد على أنه لا يمكن تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية بالطريقة التي اعتمدتها القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني فقد عاد الحديث والتركيز عن أهم السبل والحل السياسي المتوافق عليه دولياً وهو إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضرورة الحراك السياسي الدولي العاجل من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.