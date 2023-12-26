أسماء الفائزين بالوحدات السكنية في مشروع «جنة» بالمنصورة الجديدة (صور)

أعلن جهاز مدينة المنصورة الجديدة عن أسماء الفائزين بالقرعة العلنية بالوحدات السكنية المطروحة لمشروع «جنة مصر» في المدينة، والتي يبلغ عددها 192 وحدة سكنية، وبلغ عدد المتقدمين للقرعة 5943 مواطنا.

مشروع جنة بالمنصورة الجديدة

ورصدت عدسة «الوطن» بدء القرعة العلنية اليدوية للوحدات السكنية المطروحة على المواطنين لمشروع جنة مصر في مدينة المنصورة الجديدة وإعلان أسماء الفائزين بالوحدات المطروحة، والتي جرت في الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي بمدينة المنصورة، وتم تقسيمها إلى منطقتين المنطقة الأولى عدد 96 وحدة من عمارة رقم 95 وحتى 99، والمنطقة الثانية بعد 96 وحدة بعمارات بأرقام من 114 وحدة وحتى 112 وحدة.

الفائز يتوجه إلى جهاز مدينة المنصورة الجديدة

وقال المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، في تصريح لـ«الوطن» في حال إعلان أسماء الفائزين بالقرعة العلنية للوحدات السكنية المطروحة على الموطنين بمشروع جنة مصر على الفائز أن يتوجه إلى جهاز المدينة فقط لاستكمال باقي الإجراءات المطلوبة من مصاريف وكيفية السداد والتقسيط.