جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 محافظة الوادي الجديد بانطلاقه يوم الاثنين المقبل 16 يناير الجاري حتى يوم 23 من الشهر نفسه.

يؤدي الطلاب الامتحانات وسط إجراءات مشددة بعد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 محافظة الوادي الجديد.

وتستعرض «الوطن»، وفي ضوء ما تقدمه من خدمات لقرائها حيث تنشر جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 محافظة الوادي الجديد.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 محافظة الوادي الجديد

وتضمن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 محافظة الوادي الجديد الأيام التالية:

الثلاثاء 16 يناير

امتحان مادة اللغة العربيّة والخط العربي والإملاء، وزمن الإجابة ساعتين ونصف منها 20 دقيقة للإملاء ، ومادة التربية الدينية ساعة ونصف.

الأربعاء 17 يناير

امتحان مادة الجبر، وزمن الإجابة ساعتان.

الخميس 18 يناير

امتحان مادة لغة انجليزية، وزمن الإجابة ساعتان

الأحد 21 يناير

امتحان مادة الدراسات الإجتماعية ، زمن الإجابة ساعتان.

امتحان مادة كمبيوتر تعليمي للطلبة، زمن الاجابة ساعة.

الاثنين 22 يناير

امتحان مادة هندسة، وزمن الإجابة ساعتان.

امتحان مادة التربية الفنية، وزمن الإجابة ساعتان.

الثلاثاء 23 يناير

امتحان مادة العلوم، وزمن الإجابة ساعتان.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، المهندس سيد عبد العزيز لـ«الوطن»، إنه تم رفع حالة الطوارئ داخل غرفة عمليات الإدارات التعليمية المختلفة ،وذلك من حيث الإجراءات اللازمة التي توفر أجواء ملائمة لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية داخل المدارس، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يكون جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 محافظة الوادي الجديد الموافق 16 يناير، وتستمر حتى الثلاثاء 23 من الشهر نفسه.