أماكن حملة «هنوصلك» بالمحافظات.. 80 مكتبا في 172 قرية

أعلنت مديريات التضامن الاجتماعي بمختلف المحافظات، تفعيل حملة «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم، للتيسير على أصحاب «قادرون باختلاف» وأسرهم، إيمانًا من الدولة بأهمية وصول الخدمات لمستحقيها.

3500 متطوع في حملة «هنوصلك» بالمحافظات

ويشارك في الحملة، 3500 متطوع، وتسجل حملة «هنوصلك» أصحاب الهمم بدرجاتهم المختلفة عقب التقييم الوظيفي، وبكل أنواع الإعاقة في قرى 21 محافظة، لاستكمال الإجراءات اللازمة، لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لهم.

ويوجد 80 مكتبًا متنقلًا لحملة «هنوصلك» في جميع محافظات الجمهورية، التي استهدفت 172 قرية في 21 محافظة حتى الآن، فضلا عن الأماكن الثابتة.

عناوين مبادرة «هنوصلك» بالمحافظات

وتنشر «الوطن» عناوين حملة «هنوصلك»، لاستخراج كارت الخدمات لأصحاب الهمم، كالتالي:

- محافظة البحيرة: مكتب تأهيل أبو المطامير في عزبة عشرة بحوش عيسى.

- محافظة القليوبية: مكتب تأهيل شبين القناطر في مركز شبين، ومكتب تأهيل الخانكة في عزبة الرمل.

- محافظة الشرقية: مكتب تأهيل الحسينية في قرية الظواهرية.

- محافظة الإسماعيلية: مكتب تأهيل القصاصين في عزبة خنيفر.

- محافظة قنا: مكتب تأهيل قنا في قرية الطويرات.

- محافظة القاهرة: مكتب تأهيل حلوان في عزبة الوالدة.

- محافظة الأقصر: مكتب تأهيل مدينة الأقصر بجوار ديوان المحافظة.

- محافظة بني سويف: مكتب تأهيل ببا في قرية زاوية الناوية.

- محافظة كفر الشيخ: مكتب تأهيل دسوق في قرية الصافية.

- محافظة المنوفية: مكتب تأهيل بركة السبع.

- محافظة الإسكندرية: مكتب تأهيل جمعية خريجي المدرسة الفرنسية.

- محافظة سوهاج: مكتب تأهيل قرية الطوايل الشرقية.

- محافظة الغربية: مكتب تأهيل قرية كفر جعفر.

- محافظة الدقهلية: مكتب تأهيل قرية طناح بالمنصورة.

- محافظة أسيوط: مكتب تأهيل قرية بني شقير بمنفلوط.

- محافظة المنيا: مكتب تأهيل قرية دير عطية.