الرئيس الأوكراني: روسيا قصفت محطة سكة حديد خيرسون كتب: شريف سليمان 09:17 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 زيلينسكي أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن روسيا قصفت محطة سكة حديد خيرسون، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «شجّع الشعب».. ماذا قال زيلينسكي خلال الاحتفال بأعياد الميلاد؟ (فيديو) إسقاط مسيرة حاولت استهداف موسكو.. وتصريحات متشائمة من مستشار زيلينسكي إلغاء رحلته إلى تل أبيب.. إسرائيل تصدم زيلينسكي مجددا «زيلينسكي» يتحدى دونالد ترامب ويدعوه لزيارة الأراضي الأوكرانية الكرملين يرد على اتهامات زيلينسكي بتأجيح الحرب في الشرق الأوسط: غير صحيحة إيلون ماسك يسخر من زيلينسكي بصورة معدلة: عندما تمر 5 دقائق دون مساعدات زيلينسكي روسيا أوكرانيا سكة حديد خيرسون بقلم شريف سليمان