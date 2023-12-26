«الأوقاف» تعلن الفائزين بفرعي الناشئة وذوي الهمم في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أسماء الفائزين في التصفيات النهائية للفرع الثالث (الناشئة)، حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بدار مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهم:

1. محمود محمد عدلي عبد المحي محمد من محافظة المنيا، الفائز بالمركز الأول بجائزة قدرها 400 ألف جنيه .

2. محمد وائل أحمد غريب من محافظة الشرقية ، الفائز بالمركز الثاني بجائزة قدرها 300 ألف جنيه .

3. حنين عبد المعز عبد المنعم علي سالم من محافظة الغربية ، الفائز بالمركز الثالث بجائزة قدرها (200) ألف جنيه .

4. البراء ربيع عبد الحميد محمد سلامة من محافظة الدقهلية ، الفائز بالمركز الرابع بجائزة قدرها (150) ألف جنيه .

5. عمر الفاروق محمد توفيق محمد من محافظة كفر الشيخ ، الفائز بالمركز الخامس بجائزة قدرها (100) ألف جنيه.

هذا وقد قرر أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف جائزة تشجيعية للمتسابقة/ منة الله الشربيني علي الشربيني من محافظة البحيرة قدرها 10 آلاف جنيه.

نتيجة الفرع الخامس (ذوو الهمم) في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم

كما أعلن أسماء الفائزين في التصفيات النهائية للفرع الخامس (ذوو الهمم) ، حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة، في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بدار مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وهم :

1. يوسف السيد عبد المعطي السيد من محافظة الجيزة ، الفائز بالمركز الأول بجائزة قدرها (400) ألف جنيه.

2. إيمان وائل أحمد غريب من محافظة الشرقية ، الفائزة بالمركز الثاني بجائزة قدرها (350) ألف جنيه.

3. محمد عبد الكريم كامل عطية من محافظة الشرقية، الفائز بالمركز الثالث بجائزة قدرها (300) ألف جنيه.

4. محمد ياسر محمد مرسي من محافظة بني سويف، الفائز بالمركز الرابع بجائزة قدرها (250) ألف جنيه.

5. أحمد محمود أمين إبراهيم من محافظة البحيرة، الفائز بالمركز الخامس بجائزة قدرها (200) ألف جنيه.

علمًا بأن أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر جائزة تشجيعية للمتسابق / محمد جمال عبد العظيم محمد من محافظة بني سويف قدرها 10 آلاف جنيه .