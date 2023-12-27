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بدء القرعة العلنية بمشروع «سكن مصر» في المنصورة الجديدة

كتب:

ريهام مصطفى
08:26 ص | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
بدء القرعة العلنية لمشروع سكن مصر بالمنصورة الجديدة

بدء القرعة العلنية لمشروع سكن مصر بالمنصورة الجديدة

أعلن جهاز مدينة المنصورة الجديدة، بدء القرعة العلنية اليدوية للوحدات السكنية المطروحة بمشروع «سكن مصر» في المدينة، التي يبلغ عددها 96 وحدة، وذلك في الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي في محافظة الدقهلية.

وبحسب الصفحة الرسمية لجهاز مدينة المنصورة الجديدة، سيبدأ إعلان القرعة العلنية للوحدات السكنية بمشروع سكن مصر، اليوم الأربعاء من الساعة التاسعة صباحا في استاد المنصورة الرياضي، وذلك بعد إعلان أسماء الفائزين في مشروع جنة مصر أمس الثلاثاء، حيث يبلغ عدد الوحدات بمشروعي «جنة وسكن مصر» 288 وحدة سكنية بمدينة المنصورة الجديدة، والتي تم الإعلان عنها خلال الفترة من يوم 15 شهر أكتوبر الماضي وحتى 14 نوفمبر الماضي.

مواصفات مشروع سكن مصر بالمنصورة الجديدة

وكشف جهاز مدينة المنصورة الجديدة وفقا للصفحة الرسمية عن مواصفات الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر في المدينة، كالآتي:

العمارة أرضي وخمسة أدوار، بها مصعد كهربائي، والمساحات «106، 115، 117،118» مترا.

- عمارات منفصلة.

- سعر المتر كاش 7720 جنيها، ومتاح أقساط على 3 و5 و7 و10 سنوات محملة بالفوائد.

- تطل من الناحية البحرية على كمبوند جنة، ومن الناحية القبلية على الطريق الدولي الساحلي ومدخل المدينة.

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