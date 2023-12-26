هاني رمزي يتعاقد مع المنتج محمد فوزي على «بدون مقابل».. (صور)

تعاقد الفنان هاني رمزي، على مسلسل «بدون مقابل» لتقديمه في موسم دراما رمضان المقبل، والمسلسل إخراج جمال عبد الحميد وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

تفاصيل مسلسل هاني رمزي

ويعتبر المسلسل بعيدا عن الكوميديا لهاني رمزي، وأيضا المخرج المميز جمال عبدالحميد مخرج روائع الدراما المصرية.

وقال هاني رمزي، خلال لقاء تلفزيوني: «في أفلامي هتلاقي جزء تراجيدي وسط الكوميديا؛ لأنّي في النهاية بقول إني ممثل مش كوميديان بس، وأقدر أقدم كذا لون والفترة اللي فاتت أتعرض عليا أعمال كوميدية مش راضي عنها ومرضيتش واعتذرت وقولت للأ، وأنا مبضحكش إزاي الجمهور هيضحك، وفي الآخر سلمت نمر ونغير جلد ونعمل تراجيدي، وإن شاء الله يعجب الناس».

أما عن خوضه تجربة التراجيدي في مسلسل العائدون، أضاف هاني رمزي: «تجربة فادتني آه طبعًا ومكنش عندي الجرأة أغير جلدي، وأنقل من التراجيدي للكوميدي كان لازم يبقى فيه محطة في النص استشعر فيها رد فعل الناس، والحمد لله كان كويس أوي وسمعت من الناس كلام كتير بيقول إني ممكن أعمل الحكاية ديه والناس تقبلت».

آخر أعمال مسلسل العائدون

يعد مسلسل العائدون هو آخر أعمال هاني رمزي الفنية، والذي شارك في موسم دراما رمضان 2022، ولعب بطولته الفنان أمير كرارة، أمينة خليل، محمد فراج، محمود عبد المغني، محمد ممدوح، صالح عبد النبي، ميدو عادل، أحمد الأحمد، هاجر الشرنوبي، صبري عبدالمنعم.