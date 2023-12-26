أعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة السويس، وحددت يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024، لانطلاق الامتحانات في جميع المدارس التابعة للإدارات التعليمية الثلاثا شمال وجنوب السويس الجناين، مع تشكيل غرفة عمليات بالمديرية يترأسها ياسر عمارة وكيل الوزارة بالسويس لمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة السويس

حددت المديرية موعد انطلاق جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة السويس أنه يبدأ في التاسعة من كل يوم امتحان اعتبارا من يوم الأربعاء 17 يناير 2024.

الأربعاء 17 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء مدة اللجنة ساعتان ونصف فترة أولى، الفترة الثانية التربية والدينية لمدة ساعة ونصف.

الخميس 18 يناير: اللغة الأجنبية ومدة اللجنة ساعتان أولى

الأحد 21 يناير : الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين

الاثنين 22 يناير : مادة الجبر ومدة اللجنة ساعتان والتربية والفنية لمدة ساعتين

الثلاثاء 23 يناير : امتحان مادة الهندسة ومدة اللجنة ساعتان وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات مدة اللجنة ساعة واحدة

الأربعاء 24 يناير: العلوم مدة اللجنة ساعتان

وحددت مديرية التعليم بالسويس موعد انطلاق امتحانات المستوى الرفيع للغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء 26 ديسمبر الجاري فيما يكون موعد إجراء امتحانات المستوى الرفيع للغة الأجنبية الثانية يوم الأربعاء 27 ديسمبر الجاري

وتبدأ الامتحانات العملية والأنشطة لتقييم المشروعات البحثية كما اعلنت المديرية بداية من يوم الأربعاء 28 ديسمبر الجاري حتى الاثنين الموافق 2 /1 /2023

وشددت المديرية علي والالتزام بالإجراءات الاحترازية وأن يتم التصحيح بشكل يومي حتى يتم الانتهاء من كافة الامتحانات