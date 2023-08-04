أسعار الدراسة في كلية طب أسنان بالجامعات الأهلية.. تبدأ من 75 ألف جنيه

يتطلع طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم من أجل معرفة أسعار الدراسة في كلية طب أسنان في مختلف الجامعات الأهلية بمحافظات مصر لهذا العام، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، وإعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة لعلمي علوم 88.2%.

أسعار الدراسة في كلية طب أسنان بالجامعات الأهلية 2023

وأعلنت الجامعات الأهلية في مختلف المحافظات في بيان لها أسعار الدراسة في كلية طب أسنان بالجامعات الأهلية 2023 والتي جاءت كالآتي:

- جامعة الإسكندرية الأهلية:

برنامج جراحة الفم والأسنان 130,000 ألف جنيه.

- جامعة المنصورة الأهلية:

كلية طب الأسنان 90 ألف جنيه.

جامعة بنها الأهلية:

كلية طب الأسنان 115 ألف جنيه.

أسعار الدراسة في طب أسنان جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

وأوضحت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أسعار الدراسة في كلية طب الأسنان، التي جاءت بـ 105 آلاف جنيه مع المصروفات الإدارية.

أسعار الدراسة في كلية طب أسنان جامعة أسيوط الأهلية

وحددت جامعة أسيوط الأهلية في بيان لها أسعار الدراسة في كلية طب أسنان لهذا العام والتي جاءت 75 ألف جنيه للعام الدراسي بالإضافة إلي الرسوم المحددة من قبل الجامعة.

جامعة الجلالة الأهلية

وأوضحت جامعة الجلالة الأهلية في بيان لها أسعار الدراسة في كلية طب الأسنان بالجامعة والتي جاءت ب 107 آلاف جنيه مع وجود بعض المصروفات الإدارية التي يجري تحديدها من قبل الكلية.