خريطة قطع المياه في 7 مدن بالمنوفية غدا.. إليك المواعيد والأماكن

تقطع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، المياه، غدا الأربعاء بعدة أماكن تابعة لها للصيانة الدورية للمحطات وتطهير الخزانات وغسيل المروقات وفقا للجدول المعتمد شهريا لقطع المياه بالأماكن التابعة لها، لمدة 4 ساعات، لتقديم خدمة أفضل لعملائها.

موعد قطع المياه غدا بالمنوفية

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، مواعيد قطع المياه بالفترة الصباحية غدا الأربعاء، للصيانة الدورية المطبقة على محطات المياه من الساعة 10 صباحا، حتى الساعة 2 مساء لمدة 4 ساعات عن الأماكن المتأثرة بقطع المياه.

أماكن قطع المياه غدا في المنوفية

وحددت شركة مياه المنوفية، أماكن قطع المياه، غدا الأربعاء، بالأماكن التابعة لها وفقا لجدول الصيانة الدوري، كالتالي:

- مركز شبين الكوم: قطع المياه عن الماى والبتانون والكوم الأخضر ومنشأة شنوان.

- مركز تلا: قطع المياه عن كفر علوى وكفر ربيع.

- مركز قويسنا: قطع المياه عن قرى أبهنس ووبقسا وكفر أبشيش وأم خنان وشبرا باخوم.

- مركز الباجور: قطع المياه عن قرى كوم الضبع وسنجرج ومنوهلة وبهتاى وفيشا الصغرى.

- مركز الشهداء: قطع المياه عن سرجوس وساحل الجواير.

- مركز أشمون: قطع المياه عن قرى الكوادى وموادى وأبو رقبة وراوة وطلبا وقورص

- مركز منوف: قطع المياه عن منشاة السلطان.