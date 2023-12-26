«متحدث الوزراء»: إعلان مبادرات لتوفير السلع الأساسية في الأسواق قريبا

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن ملف السلع الأساسية وضبط الأسواق يحظى بأولوية قصوى لدى رئيس الوزراء، ومتابعة يومية منه، وهناك آليات مطبقة بالفعل من قبل الوزارات المعنية وعلى رأسها التموين، الذي تناول خلال اجتماعه الأخير مع الدكتور مصطفى مدبولي، الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضبط أسعار السلع وضخ المزيد من السلع في الأسواق.

توفير السلع الأساسية

أضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك متابعة من كل الوزارات المعنية كل في اختصاصه لتوفير السلع الأساسية في الأسواق، ومحاربة أي ممارسات ضارة بالأسواق وأسعار السلع، وهناك إجراءات ومبادرات تجري دراستها ونتطلع للإعلان عنها الفترة المقبلة عند اكتمال دراستها.