«الشباب المصري» يختتم فعاليات منحة بناء قدرات الشباب في سوق العمل

اختتم مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برئاسة د. محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري فعاليات منحة كيميت كوش لبناء قدرات الشباب المصري والسوداني في سوق العمل التي استمرت على مدار شهر ديسمبر الجاري.

وجاءت المنحة في إطار نجاح الشراكة بين مجلس الشباب المصري ومؤسسة صناع الحياة وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية حيث استهدفت 70 شاب مصري وسوداني بهدف تنمية قدراتهم في سوق العمل من خلال سد الفجوة بين مهاراتهم ومتطلبات سوق العمل المصري من خلال ورش عمل تفاعلية بين الشباب المصري والسوداني.

تعزيز قدرات الشباب في سوق العمل

واستهل حفل الختام د. كيرلس نبيل مدير وحدة الشمول المالي بالتعريف بنشاطات المؤسسة ودورها الفعال في المجتمع المصري من 40 برنامج على مستوى محافظات مصر، فيما استعرضت مديرة وحدة البحوث والدراسات د. غدي قنديل أهداف المنحة ومخرجاتها وتقييم فعاليتها في تعزيز قدرات الشباب المصري والسوداني في سوق العمل، حيث تمثلت أهم مخرجات المنحة في تدريب 70 شابا مصريا وسودانيا على المهارات الرقمية ومهارات التوظيف والمهارات الحياتية ومبادئ التعايش السلمي وقبول الآخر، من خلال خبراء متخصصين كما وفرت المنحة في نهايتها عقد ملتقي توظيفي للشباب المصري والسوداني بالتعاون مع مجمع عمال مصر، الذي وفر فرص عمل مختلفة للشباب المصري والسوداني.

تعزيز التنمية الاقتصادية

وجاء ضمن فعاليات الحفل كلمات لخبراء التدريب وبناء القدرات والتوظيف المساهمين في تدريب الشباب المصري والسوداني خلال ورش عمل المنحة فيما اختتمت فعاليات اليوم بتكريم د. محمد ممدوح لفريق عمل المنحة لجهدهم الكبير في تنسيق فعاليات المنحة، والمدربين الذين ساهموا في تعزيز قدرات الشباب في سوق العمل المصري وواصل تكريم المتدربين من الشباب المصري والسوداني، مؤكدا دعمه لدور الشباب في تعزيز التنمية الاقتصادية للمجتمع المصري.