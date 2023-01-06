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«الهجرة» تنظم دورة تدريبية حول «مهارات التوظيف» للباحثين عن فرص عمل

كتب:

منة عبده
07:18 ص | الجمعة 06 يناير 2023
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة

السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة

أعلن عنها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تنظيم دورة تدريبية جديدة، حول مهارات التوظيف، للباحثين عن فرص العمل، في إطار الخدمات التي يتيحها المركز باستمرار للشباب والفتيات، داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ضمن بروتكول التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ».

من يوم 15 يناير حتى 19 يناير

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، منشورا عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تضمن: «رجعنا تاني بتدريب مميز في 2023، وبناء على طلبكم تدريب مهارات التوظيف هيكون في محافظة قنا، وهيساعدك في مجال عملك لأنها الأساس اللي هتقوم عليها حياتك المهنية».

وتابع المركز المصري الألماني خلال المنشور: «التدريب هتتعلم فيه مهارات مهمة زي مهارات التواصل، العمل في فريق، القيادة، القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات».

وأضاف المركز الألماني أن تدريب «مهارات التوظيف» سيكون من يوم 15 يناير حتى 19 يناير، من الساعة 10 صباحًا لـ 4 عصرًا، وذلك بمقر جمعية أنا مصرى للتنمية والتدريب بقنا شارع المحافظة، بجوار محلات بوينت بلازا، اعلى صيدلية د.رانيا. 

بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية

جدير بالذكر أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يحرص على تنوع الدورات التدريبية التي يقدمها للشباب لتشمل تدريبات التأهيل الوظيفي والإرشاد المهني، وكيفية بدء مشروع خاص وأساسيات العمل الحر، إضافة إلى تدريبات متخصصة في البرمجة والتسويق الإلكتروني وإدارة المشروعات، بقاعات تدريب المركز بالمعادي. 

كما يحرص المركز على تنظيم بعض التدريبات «أونلاين» لتسهيل الحضور والاستفادة للجميع، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل المتاحة.     

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.