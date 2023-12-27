بدء حصاد محصول الفاصوليا في المنوفية.. الطن بـ61 ألف جنيه

حالة من السعادة بين المزارعين في المنوفية، أثناء حصاد محصول الفاصوليا، حيث أشار فوزي عبدالغفار مزارع بمدينة تلا، إلى أن محصول الفاصوليا استطاع تحقيق إنتاجية كبيرة.

فرحة بين المزارعين أثناء حصاد محصول الفاصوليا

وأضاف «عبدالغفار» لـ«الوطن»، أن سعر الفاصوليا وصل إلى سعر كبير مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغ السعر للطن الواحد هذا العام 61 ألف جنيه وقابل للزيادة، بينما سجل أعلى سعر العام الماضي 35 ألف جنيه، مشيراً إلى أن فرحة المزارعين كبيرة بسبب السعر والإنتاجية.

وقال أحمد الجرواني مالك ماكينة دراس الفاصوليا، إنه مع بدء محصول الفاصوليا فإن محافظة المنوفية بين أكثر المحافظات زراعة للمحصول، وهو ما يظهر من مساحات الأرض الكبيرة المنزرعة بالذهب الأبيض، مشيراً إلى أن التجار يتجولون في أماكن الحصاد لشراء المحصول فوراً.

التركاوي: الزراعة تولي اهتماماً بالمزارعين

وقال المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية، إن محصول الفاصوليا من أهم المحاصيل التي توفر ربحا للمزارعين، مشيرا إلى بدء موسم الحصاد في مناطق متفرقة، ويستمر الحصاد خلال الشهر المقبل، موضحاً أن مديرية الزراعة تبذل جهودا كبيرة لمتابعة كل الزراعات وتقديم النصائح للمزارعين.