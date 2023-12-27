خريطة قطع المياه اليوم في المحافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت عدة شركات مياه بأكثر من محافظة قطع المياه اليوم الأربعاء للصيانة لدورية وتطهير المروقات وغسيل الخزانات وفقا لجدول الصيانة المتبع بها.

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف لصحى بمحافظة المنوفية عن قطع المياه اليوم فى عدة مدن وقرى تابعة لها للصيانة، لمدة 4 ساعات وذلك بمدن الشهداء واشمون وشبين الكوم وتلا والباجور بداية من الساعة 10 صباحا للساعة 2ظهرا.

أماكن قطع المياه اليوم

وصرحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، ابانقطاع مياه الشرب اليوم الأربعاء، بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، وحددت أماكن قطع المياه اليوم بمركز ملوي، لإجراء أعمال صيانة وتطهير بمحطة ملوي.

مواعيد قطع المياه اليوم

وأفادت شركة المياه ببنى سويف بقطع المياه لمدة 14 ساعة لإجراء بعض التصليحات في بعض الخطوط وإجراء الصيانة على البعض الآخر، وتطهير وتنظيف الخزانات وتعقيمها،وحددت مواعيد قطع المياه اليوم بداية من الساعة 10 صباحا للساعة 12 منتصف الليل بينما أماكن إنقطاع المياه فى قرى “سدس، وهلية، وقمبش، وصفط راشين.

موعد عودة المياه اليوم

بينما موعد عودة المياه اليوم بمحافظة سوهاج فى الساعة الثالثة صباحا لمدينة طهطا حيث تم قطع الميه لمدة 4 ساعات بداية من الساعة 11 مساء الثلاثاء لإجراء الصيانة الدورية.