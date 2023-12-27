«لو مكسبتش في القرعة».. اعرف مصير مقدم حجز «جنة مصر» بالمنصورة الجديدة

يتساءل الكثير من المواطنين الذين لم يوفقوا في القرعة العلنية اليدوية للوحدات السكنية المطروحة على المواطنين في مشروع «جنة مصر» بمدينة المنصورة الجديدة التي تمت داخل الصالة المغطاة في ستاد المنصورة الرياضي بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، عن مصير أموالهم «مقدم الحجز» التي تم دفعها أثناء حجز الوحدات السكنية في الجهاز.

مصير مقدم جنة مصر الذي لم يوفق في القرعة بالمنصورة الجديدة

يقول المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، في تصريح لـ«الوطن» إن القرعة العلنية تمت لمشروع جنة مصر ويبلغ عددها 192 وحدة سكنية وجدية الحجز للوحدة بجنة مصر بقيمة 100 ألف جنيه، وفي حال لم يحالف المتقدم الحظ يمكنه التوجه إلى جهاز المدينة ويقدم طلب باسترداد المبلغ كاملا«جدية الحجز» الذي تم دفعه مسبقا، أما في حال رغبته ترك جدية الحجز يتم إتاحة عدد من الوحدات للراغبين في ترك جدية الحجز وتخصيصها سيكون من خلال القرعة.

التوجه إلى جهاز مدينة المنصورة الجديدة الأحد المقبل

وأضاف رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، في حال رغبة المتقدم الذي لم يذكر اسمه في القرعة العلنية بمشروع جنة ترك جدية الحجز بإمكانه الذهاب إلى جهاز المنصورة الجديدة من يوم الأحد القادم ولمدة شهر وكتابة طلب الدخول في القرعة التكميلية لكن بشرطين وهو « المتقدم الذي لم يحالفه الحظ في القرعة العلنية، ولم يسترد مقدم الحجز».