السبت آخر يوم لتقديم طلبات الترشح لانتخابات «أطباء الأسنان»

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن يوم السبت المقبل هو آخر يوم لتقديم طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لأطباء الأسنان، ووفقا للجدول المحدد لإجراء انتخابات نقابة أطباء الأسنان سيتم فتح باب الطعون، السبت 6 يناير 2024، على أن يتم إغلاقه الخميس 11 يناير 2024، كما سيتم فتح باب التنازلات يوم الأحد 14 يناير 2024.

وأكدت النقابة أنه سيتم غلق باب التنازلات، يوم الخميس 1 فبراير 2024، على أن يتم إعلان الكشوف النهائي.

وكانت النقابة العامة لأطباء الأسنان، فتحت باب الترشح في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مقعد نقيب أطباء الأسنان، ومقعد عضوية مجلس النقابة على مستوى الجمهورية، بعدد ثلاثة أعضاء فوق 15 عاما وثلاثة أعضاء تحت 15 عاما، ومن المقرر أن تجرى أيضا الانتخابات على مقاعد مستوى المناطق «عددها 6 أعضاء، إضافة إلى مقاعد رؤساء النقابات الفرعية ومقاعد «فوق وتحت 15 عاما» لكل نقابة فرعية، إضافة إلى المقاعد الشاغرة بخلاف ذلك بالنقابات الفرعية.

انتخابات نقابة أطباء الأسنان

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة 26 أبريل 2024، بعد انتهاء إجراءات التقديم وتلقي طلبات الطعون وإعلان الكشوف النهائية يوم السبت 10 فبراير 2024.