«الأوقاف» تختتم فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم وتكرم الفائزين اليوم

تختتم وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء، فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين، والتي عُقدت على مدار 4 أيام بدار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية.

حفل الختام في المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية

ومن المقرر أنَّ يتمّ إعلان أسماء الفائزين بالمسابقة اليوم الأربعاء، في حفل يقام بدار القرآن الكريم بالمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في تصريحات له اليوم، إنَّ المسابقة شهدت تنافسًا قويًا بين المشاركين من مختلف الدول العربية والإسلامية، وتميزت بمستوى عالٍ من الأداء القرآني.

وأضاف وزير الأوقاف، أنَّ «ما شاهدناه من إتقان الناطقين بغير العربية في حفظ القرآن الكريم آية ربانية في حفظ كتاب الله عز وجل».

المسابقة العالمية للقرآن الكريم تضم 6 أفرع

وتضمنت المسابقة 6 أفرع، هي:

· الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 35 عامًا.

· الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على 30 عامًا.

·الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم للناشئة مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 12 عامًا.

· الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 40 عامًا.

· الفرع الخامس: حفظ القرآن الكريم لذوي الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن عن 30 عامًا.

· الفرع السادس: الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن 3 أفراد، وبشرط ألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بالمركز الأول في المسابقة.