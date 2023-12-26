أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم للناطقين بغير العربية، إذ حصل المتسابق عبيد الله أبوبكر، من دولة النيجر، على المركز الأول في الفرع الثاني (حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير اللغة العربية( بجائزة قدرها 500 ألف جنيه.

وكانت وزارة الأوقاف خصصت الفرع الثاني لحفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 30 عامًا، على أن تكون الجائزة الأولى: 500 ألف جنيه، والجائزة الثانية: 400 ألف جنيه، والجائزة الثالثة: 250 ألف جنيه، وجرت إضافة الجائزة الرابعة: 200 ألف جنيه.

وصرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن النتائج الخاصة بالمتسابقين من غير الناطقين باللغة العربية جاءت متقاربة، في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بدار مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهم:

1. عبيد الله أبو بكر من دولة النيجر، الفائز بالمركز الأول بجائزة قدرها (500) ألف جنيه.

2. أنور إبراهيم من دولة غانا، الفائز بالمركز الثاني بجائزة قدرها (400) ألف جنيه.

3. نادية سعيد أحمد من دولة النرويج، الفائز بالمركز الثالث بجائزة قدرها (250) ألف جنيه.

4. نور الدين حسن عبد الله من دولة الكاميرون، الفائز بالمركز الرابع بجائزة قدرها (200) ألف جنيه.