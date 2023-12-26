رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الرئيس الفلسطيني: ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بالدفاع عن نفسه كلام غير منطقي

كتب:

شريف سليمان
10:34 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الرئيس الفلسطيني خلال الحوار

الرئيس الفلسطيني خلال الحوار

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، إنّ الذي يجري على الأراضي الفلسطينية أمر بشع وأمام أعين دول العالم وعلى رأسها أمريكا، مواصلا: «مع الأسف الشديد، كلما حاول العالم ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أن يوقفوا هذه الحرب، تتصدى أمريكا بالفيتو وترفض وقف القتال».

أضاف أبومازن، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة «on»: «لو حسبنا ماذا جرى في قطاع غزة، ليس فقط الشهداء والجرحى، فإن البيوت والمؤسسات والمساجد والمدارس، كلها أبيدت، شوارع أبيدت، أبنية وحارات أبيدت».

وتابع الرئيس الفلسطيني: «الاعتداءات تشمل غزة والضفة الغربية، من يذهب إلى غزة أصبح لا يعرفها».

ونوه إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تقول إنها تدافع عن نفسها، مشددًا على أن هذا كلام غير منطقي وغير معقول، ولا يقبله أي عقل، متسائلا: «تدافع عن نفسها من ماذا؟».

اقرأ المزيد:

مستشار الرئيس الفلسطيني: قطاع غزة يعاني من إبادة وتجويع

الرئيس الفلسطيني يتحدث عن حرب غزة في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON» الليلة

مستشار الرئيس الفلسطيني: الوضع في غزة أصبح أكثر كارثية ومأساوية

مستشار الرئيس الفلسطيني: «الاحتلال الإسرائيلي» يصر على تجويع أهالي غزة

مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا المسؤول الأول عن جرائم إسرائيل في غزة

الرئيس الفلسطيني: شعبنا يتعرض لحرب إبادة
بقلم شريف سليمان