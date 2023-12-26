الرئيس الفلسطيني: ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بالدفاع عن نفسه كلام غير منطقي

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، إنّ الذي يجري على الأراضي الفلسطينية أمر بشع وأمام أعين دول العالم وعلى رأسها أمريكا، مواصلا: «مع الأسف الشديد، كلما حاول العالم ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أن يوقفوا هذه الحرب، تتصدى أمريكا بالفيتو وترفض وقف القتال».

أضاف أبومازن، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة «on»: «لو حسبنا ماذا جرى في قطاع غزة، ليس فقط الشهداء والجرحى، فإن البيوت والمؤسسات والمساجد والمدارس، كلها أبيدت، شوارع أبيدت، أبنية وحارات أبيدت».

وتابع الرئيس الفلسطيني: «الاعتداءات تشمل غزة والضفة الغربية، من يذهب إلى غزة أصبح لا يعرفها».

ونوه إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تقول إنها تدافع عن نفسها، مشددًا على أن هذا كلام غير منطقي وغير معقول، ولا يقبله أي عقل، متسائلا: «تدافع عن نفسها من ماذا؟».