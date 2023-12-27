«جاء بحزمة بقدونس».. حنان تكشف واقعة طريفة لسامح الصريطي عندما طلب الزواج منها

تحدثت الفنانة المعتزلة حنان، عن كواليس زواجها من الفنان سامح الصريطي، قائلة إنها تعرفه منذ 4 سنوات ونصف السنة، حيث رأته في ندوة بجوار منزلها، وتحدثا معا، وعرفت ابنته ابتهال، حيث إنها صديقة لهشام ابنها، وقالت له إنها تحب ابنته.

وأضافت حنان، في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج «صاحبة السعادة» عبر قناة dmc، إنها قالت له إنها ستذهب لزيارتها، وأجرت زيارة لها، وكان من المفترض أن يأتي معي هشام ولكنه تخلف عن الحضور، ثم توالت الزيارات بعد ذلك.

كانت تتحدث مع سامح الصريطي مرة كل شهرين

وتابعت، أنها كانت تتحدث مع سامح الصريطي مرة كل شهرين، وكان كلانا يختفي لفترة، ولم يجمعهما شيء غير الصداقة لكنها كانت تحترمه طول الوقت وكانت سعيدة بأن علاقة إنسانية تجمعهما، إلا أن الأمر تطور دون علمها على نحو مفاجئ وفي وقت قصير.

وأشارت، إلى أن سامح الصريطي كان يدعوها دوما إلى الندوات الثقافية، حيث يتميز بكثرة أصدقائه، وكانت أفكاره وعقليته مصدر إغراء لها، لافتًا إلى أنه قال لها إنه لم يكن يسمع أغانيها، وفي إحدى المرات قال لها «وحشتيني»، إلا أن ردها كان طريفا، وقالت له «متشوفش وحش»، ثم طلبت منه تناول الغداء مع أسرتها فوافق.

مزرعة صغيرة.. بداية الارتباط بينهما

وأوضحت، أنها عندما كنت تذهب عنده، كانت ترى مزرعة صغيرة وقالت له إنها تزرع كل شيء عدا الشيء الذي تحبه، وهو نبات البقدونس، فوعدها أن يزرعه ولكن شرط أن تذهب عنده لأحصد الزرعة، وعندما جاء إلى منزلها كان معه بقدونس وبعد تناول الغداء قالي لها «بقي أن نتزوج»، وواصل حديثها على نحو جاد، معلنا أنه يريد أن يتزوج منها.