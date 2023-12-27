موعد تحسن الطقس وتوقف الأمطار في 17 محافظة.. فرصة للاستمتاع بالكريسماس

حددت هيئة الأرصاد الجوية، موعد تحسن الطقس وتوقف الأمطار في 17 محافظة تشهد الموجة الباردة والأمطار التي تتزامن مع نوة عيد الميلاد الحالية، حيث إن ذلك الموعد يعد فرصة للمواطنين للخروج والتنزه والاستمتاع بأوقات الكريسماس.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية موعد تحسن الطقس وتوقف الأمطار في 17 محافظة بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية وتفاصيل ذلك اليوم وكيفية استغلاله للاستمتاع بالكريسماس.

موعد تحسن الطقس في الإسكندرية

وحددت هيئة الأرصاد الجوية موعد تحسن الطقس في 17 محافظة هي: «الإسكندرية- البحيرة -كفر الشيخ- الدقهلية -دمياط -بورسعيد- مطروح -الغربية -الشرقية- المنوفية- القاهرة - الجيزة- القليوبية- الإسماعيلية - السويس -الفيوم- بنى سويف»، يوم الجمعة المقبلة إذ سيصبح أول يوم بلا أمطار منذ قرابة اسبوع وبذلك تنتهي نوة الميلاد الحالية.

رغم تحسن الطقس تحذير للمسافرين

ويُعد ذلك فرصة تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع إذ تمثل فرصة للسفر والتنقل لقضاء أوقات الكريسماس، إلا أن الأرصاد حذرت من شبورة مائية خلال ذلك اليوم من الرابعة فجرا حتى التاسعة صباحا، ما يعني أنه يجب السفر بعد التاسعة صباحا تجنبا لحدوث الحوادث على الطرقات نتيجة معوقات الرؤية.