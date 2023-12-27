أبو مازن: روسيا تدعم فلسطين 100% .. ونتنياهو وباراك ضد «أوسلو» منذ 1993

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إنّ الرأي العام في أوروبا كان ضد فلسطين لفترة وصلت إلى 4 أيام من بعد السابع من أكتوبر، وذلك على مستوى الحكومات والشعوب.

وأضاف أبو مازن، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة on: «بدأنا اتصالات مباشرة مع الرؤساء ورؤساء الوزارات، وحدثت اتصالات بيني و70 دولة ورئيس وزراء وكان آخرهم الرئيس الروسي بوتين».

أريد وقف العدوان وأريد السلام

وتابع الرئيس الفلسطيني: «الحمد لله تغيَّرت مواقف كثيرين منهم، والدول بدأت تفهم، أريد وقف العدوان وأريد السلام حسب الشرعية الدولية، لا أكثر ولا أقل».

وأوضح: «روسيا تدعمنا 100% دون أي نقاش، ومستعدون لاستقبال وفود وفعل أي شيء لوقف الحرب، وروسيا تدعمنا سياسيا وإنسانيا ومساعداتها تتوافد إلينا باستمرار».

نتنياهو يريد التخلص من نتائج اتفاقية أوسلو

إلى ذلك، رد أبومازن على تصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي وصف فيها السلطة الفلسطينية بالإرهاب، قائلا: «نحن ضد قتل المدنيين، أما نتنياهو فهو يريد التخلص من نتائج اتفاقية أوسلو، وأعلم أنه ضدها مع إيهود باراك منذ عام 1993، وهما الوحيدان اللذان كانا ضد الاتفاقية، لكن الكنيست أيدها وكذلك الشعب الإسرائيلي».